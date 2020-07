Mand fundet død

En mand er tirsdag eftermiddag fundet død i en lejlighed i Aarhuc C.

Manden blev fundet på Frederiks Allé 116 omkring klokken 16. Det er klokken 21 endnu ikke lykkes politiet at identificere manden eller finde ud af, hvordan han er død.

Det skriver Østjyllands Politi på Twitter.

Vi er tilstede på Frederiks Allé 116 i Aarhus C, hvor vi kl. 1640 har fundet en p.t. ukendt død mand. De nærmere omstændigheder omkring dødsfaldet undersøges p.t. og vi har ikke yderligere oplysninger for nuværende. — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) July 14, 2020

Når folk bliver fundet døde, og omstændighederne ved dødsfaldet ikke umiddelbart står klart, behandler politiet sagen som et mistænkeligt dødsfald.

Det betyder, at man behandler findestedet som et gerningssted, så vigtige spor ikke går tabt, hvis det skulle vise sig, at personen har været udsat for en forbrydelse.

I to andre politikredse er politiet tirsdag blevet tilkaldt til, hvad der viste sig at være drab.

Tirsdag morgen blev en 51-årig mand fundet dræbt i Herning. En 38-årig navngiven mand er eftersøgt i forbindelse med drabet.

I Køge blev en 20-årig kvinde tirsdag eftermiddag fundet dræbt. Tre mænd, der har en relation til hende, er anholdt.