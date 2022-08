Medier: Fischer på vej væk

Flere belgiske medier melder, at den danske kantspiller får lov til at forlade Royal Antwerp FC efter et skuffende år i den belgiske topklub

Får vi nogensinde lov til at Viktor Fischer i hopla igen?

Den 28-årige dansker får i hvert fald snart muligheden for at genbevise, at talentet kan overgå de skadeskvaler, han bliver ved at løbe ind i.

Skader har været en gennemgående hæmsko for Fischers ellers så prominente fodboldkarriere, og det har også været narrativet for den korte tid i den belgiske klub Royal Antwerp.

I januar gik danskeren ned med en ankelskade, som endte med at holde ham ude resten af sidste sæson.

I indeværende sæson har den tidligere FCK-stjerne blot fået 68 minutter i den røde Antwerp-trøje, og nu ligner han en færdig mand i den belgiske klub. Belgiske medier melder i hvert fald, at klubben har mistet troen på danskeren.

Viktor Fischer drømmer sig nok tilbage i de gode tider i den hvide FCK-trøje. Foto: Lars Poulsen

Antwerp-avisen GVA skriver, at danskeren blev udeladt af søndagens kamptrup mod KAA Gent for at finde ny arbejdsgiver.

Efter klubbens europæiske exit mod tyrkiske Basaksehir har den belgiske klub bestemt, at førsteholdstruppen skal trimmes ned, og her vurderer klubbens træner Mark van Bommel, at Fischer ikke er en del af trænerens fremtidige planer.

Den belgiske journalist Pieter-Jan Calcoen, der arbejder for avisen Het Nieuwsblad, skriver på sin twitter-profil, at 'Fischer får lov til at shoppe andre alternativer'.

Det er efterhånden et par år siden, at kantspiller var et af de største danske talenter. Men nu må tiden vise, om kroppen kan holde til en ny udfordring.