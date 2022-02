Meldinger om gidsler på Tjernobyl

Ifølge talskvinde for Det Hvide Hus er der meldinger om, at ansatte på atomkraftværket Tjernobyl bliver holdt som gidsler af russiske styrker

Jen Psaki, der er talskvinde for Det Hvide Hus fortæller, at der meldinger om, at ansatte på atomkraftværket Tjernobyl bliver holdt som gidsler af russiske styrker.

– Denne ulovlige og farlige gidseltagning er naturligvis utrolig alarmerende og meget bekymrede, siger Jen Psaki ifølge The Guardian.

Torsdag kunne nyhedsbureauet Reuters berette, at russerne havde vundet kampen og indtaget atomkraftværket.

- Det er umuligt at sige, om Tjernobyl-værket er sikkert efter et totalt meningsløst angreb fra russerne, siger rådgiver Mykhailo Podolyak.

- Det her er en af de mest alvorlige trusler i Europa i dag, siger han.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Tidligere berettede flere medier og den ukrainske præsident Volodimir Zelenskij, at russiske styrker forsøgte at tage kontrollen med området omkring det nedsmeltede atomkraftværk.

Den ukrainske præsident skrev på Twitter, at russiske styrker forsøgte at tage kontrollen med området.

'Vores tropper risikerer deres liv, så tragedien i 1986 ikke bliver gentaget,' skrev han i tweetet.