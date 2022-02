Mette har ret - synes Mette

Danmarks statsminister stod tirsdag forurettet i Folketinget. Hun bebrejdede oppositionen, at den ville noget andet end hende, når det gælder om at øge arbejdsudbuddet.

Uhørt, måtte man forstå. 'Gå ned og stem for, og så kan vi gå i gang med næste diskussion om den næste reform,' sagde Mette Frederiksen.

Mette har ret, og andre bør rette ind, synes Mette. Denne tilgang til at lede landet begynder - som det fremgår - at have et desperat udtryk.

DET ER sandsynligvis derfor, statsministeren har hevet det ældste trick i magtpolitik op af håndtasken ved de seneste to pressemøder: krig.

Først ved med russernes opmarch i Ukraine som ouverture at trompetere en ny såkaldt 'værdibaseret' forsvars- og sikkerhedspolitik. Dernæst ved at afholde et noget tåget pressemøde om en mulig ny militæraftale med USA.

Det fortæller en historie om, at meget reelt er gået galt for regeringen på det seneste. At transportminister Engelbrecht blev gået - ironisk nok for rethaverisk at ville kontrollere, hvilke tal demokratiet får oplyst - synes endda at være det mindste.

FOR HVOR TROR Mette Frederiksen egentlig selv, at Ukraine står på en liste over, hvad danskerne synes er de største problemer lige nu? Vi har en ophedet økonomi, hvor rente og inflation er tilbage, boligmarkedet ligner en vulkan i udbrud, og 'djøfokratiet' suger ilten ud af det venteværelse, hvori de uheldige danskere, som velfærdsstaten egentlig blev bygget til, sidder og gisper. Varmeregningen er fordoblet, men skal vi også købe nye Stinger-missiler, fordi vi ikke kan være bekendt at sende de gamle til Ukraine? Er det her realpolitik, eller er det en valgkampagne?

DET SYNES forudskikket, at Mette Frederiksen skulle stå her på denne måde. Som vi tidligere her bemærket: Synligt besværet som hun er over, at hun alligevel ikke er hævet over demokratiet.

Med coronaens tilbagetrækning er sandet omkring ’bestemmer-Mette’ skyllet bort og har blotlagt omridset af en landsleder nedsunket i forestillingen om egen uangribelig ret. Men det må vel dæmre for hende på et tidspunkt. Hvorefter hun må lære at leve med det - at andre har ret til at være med eller være imod.