Midt i Dubai-kaos: Så kom der en sms

Dubai-fadæsen har ingen i FCK rigtigt lyst til at tale om, men pludselig blev klubben reddet af en sms, og Rasmus Falk er lettet over at skulle til Portugal

Det er sagen, som ingen i FC København har særlig meget lyst til at tale om.

I et par døgn var klubben i massiv modvind efter den upopulære beslutning om at at trodse tidligere udmeldinger og tage på træningslejr i knap så menneskerettighedsvenlige Dubai.

Ikke mindst klubbens fans reagerede, mens bestyrelsesmedlem William Kvist forgæves søgte at finde rette toneleje og grimasse.

Men fredag eftermiddag tikkede en sms ind til Daniel Rommedahl, der helt enkelt er FCK’s ’Director of Football Operations and International Affairs’, og indholdet åbnede pludselig for, at turen alligevel – som sidste år - kunne gå til Portugals Algarvekyst.

Pludselig kunne FCK alligevel råde over fitnessfaciliteter, og pludselig kunne man disponere over egen træningsbane. Og pludselig var der fornuftige træningskampe i sigte med modstandere på godt niveau fra både Portugal og Østeuropa.

En lettelse gik gennem klub og trup, men efter søndagens 1-0 sejr i Farum var der alligevel en vis utilpashed ved temaet, fornemmede man.

FCK var igen på vej til Dubai (her er det Robert Skov i ørkenstaten) og havde meldt den upopulære beslutning ud, da en forløsende sms tikkede ind. Foto: Lars Poulsen

- Nå, der kom det, smågrinede Rasmus Falk lidt forlegent på det indledende spørgsmål.

- Ja, jeg glæder mig til, at vi skal på træningslejr. Jeg synes, det er den rigtige løsning, man har fundet frem til.

- Vi spillere følger jo klubbens beslutninger og står fuldstændig bag dem, men selvfølgelig har folk også deres egne meninger.

- Gjorde det indtryk på dig, at jeres fans reagerede så massivt?

- Ja, og et eller andet sted er det jo dejligt, at vi har mange mennesker, der også tænker på andet – ud over fodbolden, sagde Rasmus Falk med et lille nik.

- Det var rigtigt fornuftigt, at de fandt en anden løsning, som tingene ser ud.

- Den vakte glæde i truppen?

- Jeg skal ikke tale for alle men kun for mig selv. Da beslutningen blev truffet i første omgang, var det for at give os optimale betingelser. Nu er der heldigvis kommet en bedre løsning. Og skal vi ikke sige, at det er vi alle glade for nu?

Bestyrelsesmedlem William Kvist havde mere end svært ved at forklare, hvorfor FCK skulle til Dubai på træningslejr. Foto: Tariq Mikkel Khan

Træner Jess Thorup var meget lidt begejstret for emnet.

- Jeg har ikke ret meget lyst til at sige ret meget mere om den sag. Det vigtigste for mig var, at vi skulle af sted på en eller anden form for tur. Så må andre tage sig af hvordan og hvorhen.

- Vi er i en startfase i forhold til teambuilding, så det var vigtigt for mig at prøve at komme et sted hen. Hvorhen var ikke så vigtigt. Nu er det blevet Portugal, og det er jeg glad for.

- Jeg hørte jo godt inden, at det ville give noget bølgegang. Spørgsmålet er, hvad en fodboldklub kan gøre ved det.

- Men jeg accepterede det, ligesom jeg også nu accepterer, at klubben har valgt at skifte retning. Det er jo ikke noget, jeg på den måde er involveret nu. Det vigtigste for mig var at komme afsted.

- Nu må vi se i forhold til coronaen, for jeg har hørt, at der kan være nogle problemer dernede, sagde Jess Thorup og åbnede dermed endnu en flanke i føljetonen.

