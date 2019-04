Millionær mistænkt for massakre: Politiet rykker ind

Den srilankanske millionær Mohammed Yusuf Ibrahim mistænkes for at have hjulpet sine sønner med bombemassakre. Torsdag var Ekstra Bladet tilstede ved ny ransagning

COLOMBO (Ekstra Bladet): Den srilankalske krydderikonge og mangemillionær Mohammed Yussuf Ibrahim mistænkes for at have hjulpet sine sønner med at bombe luksushotellerne Cinnamon Grand og Shangri-La.

Det oplyser talsmand for politiet i Sri Lanka, Ruwan Gunasekera, til CNN.

Allerede onsdag kunne Ekstra Bladet fortælle, hvordan den succesrige muslimske forretningsmand var blevet anholdt kort tid efter bombeangrebene. Men her stod det endnu uklart, hvorvidt han var mistænkt i sagen.

Krydderikongen (mf) Mohammed Yussuf Ibrahim kan ikke holde smilet tilbage, da han kigger på sin søn Inshaf give hånd til Sri Lankas indenrigsminister i 2016. Inshaf var blandt de to sønner, der deltog i selvmordsangrebene påskesøndag. PR FOTO

Nye ransagninger

Torsdag blev mistanken dog ikke mindre, da et hold betjente i selskab med soldater med SWAT påtrykt de skudsikre veste, ransagede mindst en butik ejet af Mohammed Yussuf Ibrahim i Colombos krydderidistrikt.

Ekstra Bladet var til stede, mens skarpt bevæbnede styrker arbejdede på stedet.

Ifølge lokale forretningsdrivende ankom sikkerhedsstyrkerne til butikken klokken 10.30. Da Ekstra Bladet forlod området klokken 14.30, gennemsøgte efterforskerne stadig butikkens lokaler.

Politikilder på stedet oplyser til Ekstra Bladet, at aktionen har forbindelse til terrorbomberne.

SWAT-team bevogter indgangen til engrosbutikken Tenik, mens efterforskere arbejder indenfor. Stedet er ejet af en af Mohammed Yussuf Ibrahims ikke navngivne sønner. Foto: Anthon Unger

Politikilder: Millionærsønner bag bombemassakre

Eksportflagskib efterladt

Efterforskerne lod ikke til at have den store interesse for hovedkontoret for Mohammed Yussuf Ibrahims krydderi-flagskib Ishana Exports’ egne lokaler, der er beliggende 50 meter længere nede af gaden.

Her var skodderne lukket ned, og der var ingen betjente at se.

- Det har stået sådan der, siden terrorangrebene i søndags, siger Anwar Asnar Mohammed, der sælger krydderier fra sin forretning ved siden af Ishana Export.

Vellidt af forretningsdrivende

Som den eneste tør han stå frem med navn, men ønsker ikke at blive fotograferet.

Efter familien Ibrahim er blevet sat i forbindelse med påskens bombemassakre, er de fleste bange for hævnaktioner. Af frygt for at komme til at sige noget uklogt om den ressource stærke familien Ibrahim, men også fordi man frygter voldelig hævn fra medgerningsmænd på fri fod.

- Mohammed er formand i sammenslutningen af krydderihandlende her i Colombo. Han er en hædersmand. Han kunne aldrig finde på at deltage i sådan noget, siger Anwar Asnar Mohammed.

Porten til familiens forretningsflagskib, har været lukket siden terrorangrebet søndag. Foto: Anthon Unger

- Den butik, du står i nu, er ejet af Mohammed. Han ejer flere andre i området. Han har hjulpet os, når vi har været presset økonomisk. Han er også god til at hjælpe fattige her i området. Det, der er sket, er meget skidt for os, siger Anwar.

I seks år har han haft sin egen krydderiforretning i Colombo. Som de øvrige i området sælger han engros. Mens Ekstra Bladet er i butikken, kimer medarbejdernes telefoner om kap. Der er gang i handlen.

Selvskabt millionær

De forretningsdrivende i området er dog småfisk i forhold til familien Ibrahims forretningsimperium.

I 1986 startede far Mohammed familieforetagenet Ishana Export. Langsomt har forretningen vokset sig stor. I 2006 modtog firmaet Sri Lankas præsidents hæderspris 'Presidental Export Award' for sin vækst i eksporten af krydderier til udlandet.

I dag Ishana Export tropelandets største eksportør af krydderier.

- Det giver ingen mening, at han skulle have deltaget i det her. Han har arbejdet sig op fra ingenting til at være en meget velhavende og succesfuld mand, siger Anwar Asnar Mohammed.

Ikke første ransagning

Det er ikke første gang, politiet ransager familien Ibrahims ejendom. Få timer efter bombeangrebet søndag rykkede sikkerhedsstyrker ind i familiens luksushjem i Colombo-forstaden Dematagoda.

Aktionen udviklede sig dog til en ny tragedie, da flere bomber eksploderede inde i huset. Tre politifolk blev dræbt. Lokale medier rapporterer, at Inshafs kone og tre af parrets børn også skulle være blevet dræbt i eksplosionerne.

Ifølge politiet, var det Inshafs kone, der udløste bomberne.

Holdt i militært jerngreb

Ved bombeangrebene påskesøndag blev mere end 350 personer dræbt, mens mindst 500 blev såret. Blandt de sårede og dræbte var tre danske børn.

Foruden luksushotellerne Cinnamon Grand og Shangri-La, blev hotellet Kingsbury og tre katolske kirker ramt.

Torsdag var efterforskerne fortsat i gang med at kortlægge bombesprængningen i Skt. Sebastian Kirken, da Ekstra Bladet var forbi den nedlukkede kirke torsdag. Foto: Anthon Unger

I de seneste dage har Sri Lankas hovedstad været præget af voldsomme politiaktioner. Flere kontrollerede bombespecialister har foretaget flere kontrollerede sprængninger, mens militæret er massivt til stede i gaderne.

Ved alle større hoteller er der indført checkpoints for biler, mens alle gæsters baggage undersøges ved hotellernes hovedindgange.