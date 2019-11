Minister i Netto-ups

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) er havnet i fakta-bøvl. Om sit eget Netto-job.

Hummelgaard gik i sidste uge hele medielandskabet rundt med budskabet om, at nyuddannede akademikere må tage, hvad de kan finde af jobs, i stedet for at vente på det perfekte tilbud.

Og han havde selv siddet bag kassen i et supermarked, måtte man forstå.

- Hvis der er job at få, så skal man tage dem, og det kan endda være med til at kvalificere én og give læring. Jeg har selv siddet i kassen i Netto, og det gjorde mig mere erfaren. Hvis det er, fordi man som akademiker føler sig bedre og mere værd end dem, der står op klokken fem om morgenen for at åbne den lokale dagligvarebutik og sidder ved kassen hele dagen, så tager man fejl, uanset hvor mange år man har gået på universitetet.

Men Hummelgaards egen erfaring fra kasseapparatet i Netto er ganske begrænset. Og den ligger ikke i tiden, da han selv var nyuddannet akademiker som jurist i 2012.

Se også: 17.963 akademikere er ledige: Netto har 583 ledige stillinger

Det beretter DR's Detektor, som har set på sagen om beskæftigelsesministerens egen erfaring med beskæftigelse uden for politik.

I virkeligheden er der nemlig tale om et fritidsjob, som Peter Hummelgaard havde, da han var gymnasieelev på Tårnby Gymnasium i de tidlige 00'ere.

Peter Hummelgaard forklarer, at han dog nåede at have fuldtidsvagter, selvom der var tale om et fritidsjob:

- Det gjorde jeg i slutningen af gymnasietiden, og inden jeg begyndte på studiet i et lille års tid, siger han til DR.

- Så det var ikke et fuldtidsjob?

- Nej. I en måneds tid hen over en sommerferie tog jeg fuldtidsvagter, men ellers ikke.

Beskæftigelsesministeren mener ikke, at det var en fejl at inddrage sin egen Netto-erfaring, da han af Berlingske blev spurgt til emnet.

- Altså ikke i forhold til det spørgsmål, jeg blev forelagt af Berlingske. Det synes jeg ikke. Men det var en fejl, at jeg ikke udtrykte mig så præcist, at det ikke kun misforstås, lyder forklaringen.