Mystik om Betina-drab: Ekskæreste ville begå selvmord

Betina Olsen levede i mere end to år oi et turbulent forhold med den polske håndværker, som er tiltalt for at have dræbt den 34-årige kvinde i 2017. Han nægter sig skyldig i drab men erkender usømmelig omgang med lig. Foto: Privatfoto