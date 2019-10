Norsk oliefond slår rekord: Er 10.000.000.000.000 værd

Den norske oliefond har for første gang nået 10.000 milliarder norske kroner. Det svarer til 7.370 milliarder danske kroner.

Indtægterne kommer fra Norges olie- og gasproduktion.

Det oplyser fonden i en meddelelse, skriver flere norske medier, heriblandt NRK.

Det er kun to år siden, at Oliefonden rundede en anden milepæl - nemlig en værdi på 1000 milliarder dollar.

Fonden så dagens lys i 1996, hvor startkapitalen lå på 46 millioner norske kroner. Dermed er den enorme formue opbygget på kort tid.

- Vi var heldige at finde olie. Afkastet på investeringer på de globale finansmarkeder har været så høje, at det svarer til at have fundet olie endnu engang, oplyser banken i en meddelelse.