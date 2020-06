Og Churchill 'er racist'

Jeg har et spørgsmål til alle de der fodboldspillere, der knæler mod racisme rundt omkring – Liverpool m.fl.: Hvad med racismen og slaveriet i Qatar, Saudi-Arabien og Mellemøsten? Har I tænkt jer at møde op til VM i Qatar, hvis nye stadions er bygget af slavearbejdere fra Nepal og Indien, hvoraf flere tusind er døde under arbejdet?

Eller bliver det lige lovlig aktuelt?

Krænkelsens store krydstogtskib kredser som bekendt rundt i Vestens vande lige nu. Sendt afsted af bl.a. Black Lives Matter-bevægelsen hvirvles en strøm af forbud og censur op i kølvandet.

’Borte med blæsten’ er som et led i kampen mod racismen blevet fjernet fra HBO. Britisk tv har bortcensureret et af de satiriske højdepunkter fra afsnittet ’The Germans’ fra serien ’Halløj på badehotellet’ med John Cleese.

Viden om i verden væltes statuer. Og fredag skrev Politikens Anders Jerichow et indlæg, hvor han krævede, at Rudersdal omdøber Frederic de Conincks Vej i Holte, fordi den er opkaldt efter en slavehandler (og velgører). Som forsvinder alt ondt, hvis vi ikke kan se det. Det er åbenbart bedst at slette ubehag fra fortiden alle andre steder end på museer. Nutidens børn og unge skal ikke høre andet end en officiel, politisk korrekt, certificeret udgave.

Man kunne også lade vejen være og benytte det som anledning til at fortælle historien.

Men den politiske korrektheds folkedomstol ønsker så at sige at rense fortiden for alt krænkende. Det er selve forestillingen om, at man ved at fordømme personer, udtryk, begreber, betegnelser, tekster eller sange kan skabe en bedre, mere harmonisk og eksempelvis køns- og race-ligestillet verden.

Det kan vi ikke. Og kampen mod eksempelvis racisme er for vigtig til at blive kørt af sporet af vrangforestillingen om, at vi ud fra nutiden skal censurere og udrense fortiden.

I London har nogen skrevet, at Winston Churchill ’var racist’ på en statue af ham. I Bristol i England blev en statue af slavehandleren (og velgøreren) Edward Colston væltet og smidt i havnen i forrige weekend.

Jeg synes, de skal sætte undervands-spotlys på ham dernede. Så historien fortsat fortælles.

Dertil synes jeg, at alle de knælende topfodboldspillere – med et engelsk udtryk – skulle ’put their money where their mouths are’ – dvs. tale al racisme, undertrykkelse og slavehandel midt imod. Også den ubekvemme i nutiden.

Når man tænker på, hvor mange penge regimer som Qatar og Emiraterne har i fodbold, bliver det dyrt – indrømmet.

Men det vel testen på, om man bare adlyder pr-afdelingen, når man går på knæ.

Nå, men det var fortiden, vi kom fra. Som vi bekvemt går op i.

Lad os gå ud og vælte statuer, omdøbe veje og censurere en ordentlig røvfuld gamle film, bøger og tv-serier. Så kan de døde røvhuller lære det.