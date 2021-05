One-linerens mester: Schlüters bedste citater

Den tidligere parfumesælger, der siden blev statsminister, kunne andet end at sælge duftevand. Poul Schlüter kunne også sælge budskaber. Hurtigt og effektivt med rammende citater.

Ifølge Ekstra Bladets politiske kommentator, Hans Engell, der selv arbejdede som både konservativ pressechef og siden forsvarsminister under Schlüters ledelse, var den konservative kæmpe 'one-linernes mester'.

- Han havde det ene mindeværdige citat efter det anden. Altid leveret med et stort smil, siger Hans Engell om en af de sider af Schlüter, han vil mindes.

Ekstra Bladet har samlet nogle af de mest mindeværdige citater fra Poul Schlüters liv og karriere efter hans død:

- Der er ikke fejet noget ind under gulvtæpptet

Et af de mest kendte citater fra en dansk politiker nogensinde faldt under afslutningsdebatten i 1989, da Poul Schlüter selvsikkert erklærede, at der ikke var noget at komme efter i Tamilsagen. Det viste sig sidenhen ikke at holde stik og endte tre år senere med rigsretssag og Schlüter-regeringens fald.

- Det skal være lettere et være dansker

Under sin første nytårstale som statsminister leverede Poul Schlüter et citat, som de færreste kan være uenige i. Om han leverede på det gennem fattig-firserne, må andre vurdere.

- Jeg er ikke så konservativ, at det gør noget

Da Schlüter tiltrådte som formand for Det Konservative Folkeparti i 1973, var det i en tid med store ideologiske forskydninger i samfundet. Og Schlüter forstod om nogen, at det krævede et sving ind mod midten at komme i nærheden af regeringsmagten i et rødt Danmark.

- Ideologi er noget bras

Angiveligt skulle Schlüter i et Berlingske-interview have sagt: 'Ideologi er noget lort', men en redaktør på det pæne Berlingske Tidende fik i interviewet renset lidt ud i den konservative kæmpes latrinære sprog.

- Det går ufattelig godt

Igen og igen blev dette citat turneret i 80'erne og blev nærmest synonymt med Poul Schlüter, som ellers gav danskerne hård kost med 'Kartoffelkure', der skulle genoprette økonomien.

- Unionen er stendød

Ved en afstemning om den danske tilslutning til EF's indre marked ved Maastricht-traktaten i 1986 udstedte Schlüter en hård fatwa over EF, der dog overlevede Poul Schlüters spådom og voksede sig til det EU, vi har i dag.