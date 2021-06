Pias autopilot

De værste politikere er ikke dem, man er uenig med. Man bør tværtimod prise sig lykkelig for dem. For det er kun i de mest afskyvækkende samfund i verden, at de ikke findes.

De værste er heller ikke dem, der kun kan erkende en fejl, når der er gået to valgperioder, og en avis vil lægge spalter til et alenlangt interview med portrætfoto efter forudgående aftale med en spindoktor.

Nej. De værste og mest ulidelige politikere er dem, der altid giver andre skylden for alting. Og den rolle har Dansk Folkepartis stifter, Pia Kjærsgaard, spillet til perfektion på det seneste. Hun giver nemlig ene og alene venstrefløjen skylden for, at en mand i en grøn jakke i sidste måned overfusede en børnefamilie på Kastrup Havn med racistiske svadaer.

Manden, der hedder Lars, har selv sagt undskyldt. Lagt sig fladt ned, som det hedder, som ingen dansk politiker i mands minde har evnet. Det manglede også bare, og familien har forbilledligt modtaget undskyldningen. Men Pia Kjærsgaard vil det anderledes.

Hun har i flere klummer givet udtryk for, at hans ord og handlinger er ’skabt af venstrefløjen’. Og det er ikke alene enøjet, det er også dovent. Det er en politiker, hvor autopiloten er sat til, og hvor motoren kører på flad polemik.

Hvor ville det dog have været spændende at høre Pia Kjærsgaards tanker om, hvad hun selv – som en af dette århundredes mest magtfulde personer i dansk politik – mon kan have af ansvar for, at en familie overfuses på gaden og bliver bedt om at skride ud af landet.

Det ville om ikke andet have vist en oprigtig interesse for at håndtere et problem, der hverken er særligt dansk eller særligt tidstypisk, men som ikke desto mindre er et af de mest ulighedsskabende fænomener i ethvert samfund: racisme.

Men nej. Ikke et ord.

Pia Kjærsgaard har skabt et topstyret parti i sit eget billede. Et parti, der nu fremstår som huset i H.C. Andersens eventyr om ’Den grimme ælling’, der er så ramponeret, at det kun bliver stående, fordi det ikke ved, hvilken side det skal falde til.

Må kommende generationer af politikere i såvel Dansk Folkeparti som i alle andre partier gøre op med denne trættende ansvarsfralæggelse.