Politi: Voldtægtsmonster for farlig til fængsel

Torsdag starter retssagen mod en 35-årig mand, der er på anklagebænken ved Retten i Glostrup tiltalt for brutale voldtægter, overgreb, vold og trusler mod flere kærester.

Sagen er berammet som en nævningesag, og hvis det står til anklagemyndigheden skal manden idømmes en forvaringsstraf.

De første forhold går tilbage til starten af 2012, da det første offer ifølge anklageskriftet blev udsat for utallige seksuelle overfald igennem en længere periode frem til oktober 2014.

Ifølge politiet skete de voldsomme overgreb i perioder dagligt, og kvinden blev blandt andet flere gange voldtaget, mens hun blev kvalt, til hun mistede bevidstheden og udsat for andre bizarre og ydmygende krænkelser af seksuel karakter.

Imens havde hun forsøgt at undslippe manden ved at sparke og slå for at få ham til at stoppe.

Allerede få måneder efter, at det første offer voldtægtsmand skulle endnu en kvinde blive hans næste offer.

Fra starten af 2015 til slutningen af 2016 blev endnu en samlever ifølge politiet nemlig udsat for utallige overgreb, flere af dem, hvor hun var bundet, mens hun prøvede at kæmpe sig fri og græd.

Og i samme periode blev hun adskillige gange udsat for vold, urineret på og tvunget til at udføre forskellige seksuelle handlinger - ellers blev hun truet med, at hendes svoger blive anmeldt for at ryge hash eller hendes fars hus brændt ned.

Ved en anden episode opsøgte han kvinden på en parkeringsplads, hvor hun blev tvunget ned på jorden og revet langs asfalten, mens han truede hende og to supermarkedsmedarbejdere med en hammer.

Da overgrebene med det andet offer endelig ophører i slutningen af 2016, går der endnu engang ikke længe før endnu kvinde ifølge politiet skulle gennemleve et årelangt mareridt.

Fra starten af 2017 til juli 2020 blev hans sidste offer også udsat for ugentlige voldtægter af forskellig karakter. Imens forsøgte kvinden, der i perioden blev mor til hans datter ifølge anklageskriftet også at få ham til at stoppe ved at græde og sige det gjorde ondt uden held.

I perioden blev hun også udsat for andre brutale overgreb.

Eksempelvis viklede han ved et tilfælde en plastikpose over hendes ansigt, som blev fæstnet med gaffatape rundt om halsen, mens han tvang hende til oralsex gennem et hul, han havde lavet i posen.

Under en af de mange voldsepisoder truede han hende med at køre hendes ansigt rundt i glasskår, og med en kanyle mod halsen, truede han med at ville sprøjte steroider ind i hende, bedøve hende og slå hende ihjel og gøre deres datter fortræd.

Den omfangsrige sag er er planlagt til at løbe over 10 retsdage. Der falder dom 1. november.