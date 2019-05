Riskager tilbagekaldt: Indeholder kræftfremkaldende stof

Produktet er solgt i Coop-butikker over hele landet

Coop Danmark tilbagekalder et parti X-tra riskager.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse onsdag.

Ifølge styrelsen ligger det fast, at partiet af riskager overskrider grænseværdien for uorganisk arsen, hvilket er et kræftfremkaldende stof, som findes i ris og risprodukter.

Riskagerne er solgt i flere Coop-butikker, såson Kvickly, Super Brugsen, Brugsen, Dagli Brugsen og via Coop.dk mad.

Fødevarestyrelsen råder forbrugerne til at levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt, eller at kassere det.