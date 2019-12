Rød finanslov på plads

En rød finanslov for 2020 er på plads.

Overblik: Forstå finansloven på fem minutter

Det afslører Pia Olsen Dyhr, SF-formand, kort før 21.30 mandag aften i et tweet, hvor hun skriver 'Lige om lidt' og viser et billede af de røde partiledere i omfavnelse og store smil.

Få minutter efter præsenterer finansminister Nicolai Wammen (S) næste års finanslov:

- Vi kan nu sætte en ny retning for Danmark, hvor det grønne i den grad kommer til at dominere. Det er en stor aften for mig som finansminister. Men det er først og fremmest en god aften for dem, der vil sætte det grønne først.

Først minimumsnormeringer i 2025

SF's Pia Olsen Dyhr udråber finansloven som en sejr for partiet; til trods for, at der ikke allerede i 2020 kommer minimumsnormeringer i danske institutioner.

Til gengæld har partierne aftalt, at disse - som det også fremgår af de røde partiers forståelsespapir - skal være fuldt indfaset i 2025.

Alligevel er det en glad SF-formand, der står foran Finansministeriets glasdør mandag aften.

- Jeg er glad. Det er historisk, at vi nu skaber bedre forhold for vores børn, lyder det fra Pia Olsen Dyhr.

Aftalen betyder også, at uddannelsesloftet fjernes helt. Det samme sker med omprioriteringsbidraget på kulturen

- Jeg har skulle forhandle med nogle partier, som har kæmpet som løver for deres mærkesager. Vi har haft det sådan, at det ikke skulle være hurtigt færdigt, men være en god aftale for Danmark, siger finansminister Nicolai Wammen.

Dyrere smøger og poser

Danskerne kommer til gengæld også til lommerne for at finansiere mange af tiltagene i finanslovsaftalen.

Blandt andet stiger cigratter ifølge finanslovsaftalen allerede næste år til 55 kroner. I 2022 stiger de til 60 kroner for en pakke.

Også plastikposer bliver dyrere. Næste år stiger afgiften til det tredobbelte.

Få et større overblik her:

Overblik: Forstå finansloven på fem minutter