Rødovre-borgere: Fattig-kommune skal ikke flytte sten

En flytning og genetablering af et stenkunstværk til 800.000 vækker ikke begejstring i økonomisk hårdt trængte Rødovre

Medlemmerne af Rødovre kommunes kulturudvalg - som i september brugte over 100.000 kroner på en fråserejse til Island - har nemlig besluttet at bruge 800.000 kroner på at flytte en fire meter høj granitsten godt 200 meter.

Rødovre Kommune hører til blandt de kommuner, som vender hver en krone for at få budgetterne til at hænge sammen.

Og den beslutning falder ikke i god jord hos de Rødovre-borgere, Ekstra Bladet mødte ved stenen, der bærer navnet 'Vångaskibet'.

Hvis en privatinvestor ville betale for flytningen af stenen, så fair nok. Men skattekroner bør ikke gå til projektet mener Daniel, der cykler forbi stenen dagligt, når han skal hente børn.

- Vi er en fattig kommune i forvejen, så vi skal ikke betale 800.000 kr. for at flytte en sten.

- Mine skattepenge kunne gå til meget andet. De kunne ansætte en ekstra pædagog, når jeg skal hente børn, siger han.





Maja kommer trillende forbi stenen med sin barnvogn. Hun kalder det 'dumt og fjollet', at bruge skattekroner på stenen.

- Man kunne bruge pengene langt bedre på børn, unge og ældre. Det tænker jeg. Her står jeg selv med en lille én, som jeg ikke er helt trygt ved at skulle sende i vuggestue, siger hun.

Jacob er pædagog på skolen, som er nabo til stenen.

- Stenen er speciel. Den står fint, hvor den står. Jeg synes, det er for mange penge at bruge på at flytte den.

- De kunne bruge pengene på normeringer eller nogle pænere ting andre steder. Jeg ville lave et andet kunststykke et andet sted. Noget nyt, siger han på vej mellem to opgaver på skolen.