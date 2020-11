SÅDAN STØTTER DU

54.000 børn i Danmark lever i fattigdom. Det betyder blandt andet, at de ikke kan se frem til en jul med god mad og gaver.

Hver en krone tæller – hver en krone går ubeskåret til køb af julegaver og julemad til fattige familier med børn.

Så kan du undvære 10 kr., 100 kr. eller måske mere? Det er helt op til dig. Vigtigt er det, at så mange som muligt sender børnene en tanke, og viser dem, at vi er mange der ønsker at også de får en jul med gaver og lidt god mad.

Du vælger selv hvordan du vil støtte – vi forsøger at gøre det så enkelt som muligt:

MobilPay til 13221

SMS JULEGAVE TIL 1999 og støt med 150 kr.

Bank – mrk. ’Julegave’ Reg. Nr.: 5301 Konto nr. 0000 333 666