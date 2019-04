Salah skriver historie i Liverpool-sejr

Mohamed Salah er en populær mand i Liverpool. Ikke mindst på grund af sin målfarlighed.

Den 26-årige egypter var - naturligvis, fristes man til at sige - også på pletten fredag aften, da Southampton blev besejret 3-1.

Her bragte han gæsterne foran 2-1. Et vigtigt mål for Liverpool - på mange fronter.

For det bragte ikke blot The Reds - der til aften var i lilla - foran i kampen. Det var også klubrekord for de hurtigste 50 Premier league-mål. Den tilhørte tidligere Fernando Torres, der brugte 72 kampe. Salah skulle blot benytte 69.

Han havde ellers muligheden for at slå rekorden i hele Premier League, men det havde krævet en scoring mod Watford sidst i februar eller mod Everton først i marts. Så havde han slået Alan Shearers rekord på 66 kampe sat i hans tid i Blackburn.

Nu må Salah 'nøjes' med tredjepladsen efter Manchester Uniteds Ruud van Nistelrooy, der klarede bedriften i 68 kampe.

Men det lever han nok med, for sejren betød, at Liverpool generobrede førstepladsen fra Manchester City, efter at anfører Jordan Henderson fire minutter før tid sørgede for det sidste mål i 3-1-sejren over Pierre-Emile Højbjerg, Jannik Vestergaard og co.

Nederlaget var en bitter pille at sluge for Southampton, der slider for at komme væk fra truslen om nedrykning.

Southampton har med 33 point fem point ned til Cardiff under nedrykningsstregen, mens både Fulham og Huddersfield allerede er rykket ned.

Pierre-Emile Højbjerg var i vælten senest, da han med en scoring sikrede Southampton en 1-0-sejr ude over Brighton, og danskeren var også hurtigt i fokus hos hjemmeholdet i fredagens kamp.

Efter blot otte minutter sørgede danskerne for at heade bolden videre efter et indlæg, og den dumpede ned foran Shane Long, der bankede Southampton foran 1-0.

Føringen holdt helt til det 36. minut, hvor Liverpool udlignede til 1-1.

Trent Alexander-Arnold stod for et indlæg fra højre side, og han serverede bolden til Naby Keita, der lidt heldigt headede bolden i mål, mens Southampton-keeper Angus Gunn så lidt uheldig ud i situationen.

Stillingen hold til pausen, og dermed var der lagt op til spænding i de sidste 45 minutter.

Liverpool skulle i den grad på måljagt i anden halvleg, men med et kvarter igen var der ikke scoret mere i det intense opgør.

Så tog Salah sit løb fra egen banehalvdel, og egypteren spurtede ned mod modstanderens mål og afsluttede sikkert til 2-1.

Fire minutter før tid knaldede Jordan Henderson så bolden i mål efter et oplæg fra Roberto Firmino.

Manchester Citys næste kamp i ligaen er 14. april ude mod Crystal Palace.