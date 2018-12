Se 2018s vildeste hajvideoer her

Der er bare et eller andet dybt fascinerende ved hajer, så havets største rovdyr finder tit vej stil spalterne på eb.dk.

Det har også været tilfældet i 2018, så her kan du se fem af de bedste hajvideoer fra årets løb.

Unikke billeder af ufødt haj

Forskere fra det amerikanske forskningsinstitut NOAA Ocean Exploration and Research fik sig noget af en overraskelse på en ekspedition til havets bund ud for Puerto Rico i november.

Her opdagede dykkerne nemlig en ægkapsel med et hajfoster på 250 meters dybde. Opdagelsen vakte stor glæde og blev fanget på video.

- Det er ekstremt sjældent, at se en af de her ægkapsler med hajen indeni, lød det i den forbindelse. Se de ufødte hajunger i klippet over artiklen.

Haj på krogen ædt af større haj

I forvejen ville de fleste nok synes, at det var vildt at få en haj på fiskekrogen.

Men det blev endnu vildere end det for en flok lystfiskere, der nød en tur på vandet i Miami, Florida i april.

Lystfiskerne havde noget overraskende fået en Tyrehaj på krogen, da et endnu større rovdyr pludselig dukkede op fra dybet og sikrede sig et nemt måltid.

Her får fiskerne en påmindelse om hvordan naturens orden fungerer. Video: AP

Skærer haj op og finder 98 unger

Det var et overraskende syn, som mødte Mathew Orlov, da han hev en 2,7 meter lang haj op af vandet.

I den døde hajs mave gemte sig intet mindre end 98 hajunger. Fiskeren kunne allerede se syv bidemærker fra et andet af havets rovdyr, så han tog en hurtig beslutning og befriede ungerne fra moderens mave, hvilket du kan se i klippet herunder.

Se Mathew Orlov befri hajungerne her. Video: Caters.

Forsker angrebet af hvidhaj

Det er ikke bare i Steven Spielberg-klassikeren Dødens Gab fra 1975, at hvidhajer kan finde på at springe op af vandet og åbne gabet i forsøget på at knuse, hvad der befinder sig på et skib over overfladen.

Det lærte en hajforsker fra Atlantic White Shark Conservatory, da en haj sprang op af vandet og snappede efter hans fødder under en ekspedition i havet ud for Massachusets.