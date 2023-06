Se video og billeder: Comanches-rockere anholdt i Marbella

Tre danske medlemmer af rockergruppen Comanches blev torsdag anholdt af kampklart politi i Marbella i Spanien, der affyrede varselskud - de er mistænkt for at have taget del i det voldsomme overfald på Christiania i april

Kun i Ekstra Bladet

Idyllen i den solrige by Marbella på Spaniens sydkyst blev torsdag ved frokosttid afbrudt, og folk flygtede i alle retninger, da der på en vej lige bag ved strandpromenaden blev affyret skud.

Ifølge et vidne, som Ekstra Bladet har talt med, og som optog en video af anholdelsen, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, bredte panikken sig, indtil at det gik op for de forbipasserende, at der var tale om varselskud, og det myldrede med civilklædt og kampberedt politi med maskingevær og elefanthuer i gadebilledet.