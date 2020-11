SKAL DIN VIRKSOMHED VÆRE MED OG HJÆLPE BØRN I DANMARK?

Erhvervslivet går foran, når de donerer tid og ressourcer til fordel for fattige familier med børn. Det har siden starten af vores indsamling været en fast og vigtig tradition at lade erhvervsfolk dyste om at samle ind. ’Hold Øst’ mod ’Hold Vest’. Erhvervsfolk der til dagligt har travlt med at tjene deres virksomheder, aktionærer og medarbejdere, donerer tid og netværk for at gøre en forskel for børn i julen.

Tirsdag den 1. december kl. 12.00 sættes dysten i gang, hvor erhvervsfolk over hele landet ringer intenst i en time. Ekstra Bladet dækker indsamlingen live på ekstrabladet.dk, så danskerne kan følge med i frokostpausen – i Aarhus og København sidder holdkaptajner fra de to hold – direktør Peder Stedal fra Elgiganten og Anders Jensen fra REMA1000 i spidsen, og forsøger om de kan samle mest ind. De får hjælp af lokale erhvervspaneler der sidder rundt i landet og samler ind, og samlet set, drømmer de om at slå sidste års rekord, for erhvervsfolk er vindertyper – de vil gøre deres bedste – og gerne bedre end sidste år, så de kan være med til at hjælpe så mange som muligt.

Virksomheder der donerer bliver eksponeret på forsiden af ekstrabladet.dk, som synligt tegn på deres bidrag og vores taknemmelighed.

ERHVERVSPANELERNE GÅR FORAN

Sidste år søgte lidt over 14.000 familier med børn om Julehjælp hos Ekstra Bladet og Dansk Folkehjælp. Allerhelst ville vi kunne hjælpe dem alle til en jul med gaver og god mad, men vi var nu ret taknemmelige og stolte at det trods alt lykkedes os at samle ind, så pengene rakte til at hjælpe 11.402 familier.

En mulighed der i høj grad skyldes Erhvervspanelernes indsat, der med lidt mere end 11 mio. kr. indsamlet stod for 75% af det totalt indsamlede beløb.

Erhvervsfolk var i den grad med til at sikre gaver og julemad til fattige familier og deres børn. Tusindvis af smil har børn over hele landet kvitteret med den 24. december, så vi håber naturligvis at erhvervsfolkene – og alle der bidrager til vores indsamling husker det, når selv fejrer jul. Det er udtryk for samfundssind – og en hjælp der viser familierne og børnene at vi er mange der tænker på dem og ønsker dem en god jul.

VIL DIN VIRKSOMHED VÆRE MED?

Hvis du eller din virksomhed har lyst til at deltage i Erhvervspanelerne og være med til at samle ind, så send en mail til fundraiser, Signe Lykke Jensen fra Dansk Folkehjælp.

Du kan også kontakte Ekstra Bladets eventchef Mette Werge Whitt her.

Du kan også vælge at give et bidrag ved at udfylde felterne med firmaoplysninger, kontaktperson samt det beløb, som din virksomhed ønsker at søtte med. Du kan vælge at betale med kort eller få tilsendt en faktura. Beløbet tillægges moms.