Skal du på bilferie i weekenden? Vær forberedt på 'køer uden ende'

Det kan være en særdeles god ide at kigge efter alternative ruter, hvis du propper børnene ind på bagsædet af bilen og kører sydpå i den kommende weekend.

Flere tyske medier, herunder BR24 og ADAC, melder nemlig om 'den værste trafikale weekend hele sommeren med køer uden ende'.

Tyskere i flere af de største og mest befolkningstætte bundeslande går fredag på ferie i Tyskland. Det forventes derfor, at de største problemer bliver i Bayern, Baden-Württemberg og Nordrhein-Westfalen.

Kør på bestemte tidspunkter

For danskere, der kører mod sydligere himmelstrøg i weekenden, plejer de største problemer med lange køer at komme allerede nord for Hamborg, men det bliver også slemt for de bilister, som skal forbi byer som Bremen, Hessen og Køln på deres vej ned af motorvej A1.

Den østgående motorvej A9, som passerer større byer som Leipzig, Nürnberg og München forventes også blive hårdt ramt af store trafikale problemer.

- Vi forventer, den værste weekend med køer i hele sommeren. Dem, der kan, skal køre tidligt på morgenstunden fredag eller først sent på eftermiddagen lørdag. Der bør den største bølge være overstået, råder Alexander Kreipl, der er talsmand for transport for det tyske bilmedie ADAC.

Vælger man derimod at holde fast i sin oprindelige plan for at køre sydpå, skal man væbne sig med tålmodighed, siger han:

- Så skal rejsende i hvert fald være godt forberedte. Skal man eksempelvis forbi München, bliver det ekstremt slemt med køer, og der er ikke rigtigt nogle brugbare alternative ruter.

Alexander Kreipl opfordrer til, at man holder sig opdateret på trafiksituationen, før man sætter sig bag rattet og forsøger at planlægge alternative ruter, hvor det er muligt.