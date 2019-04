Skovbrande hærger Norge og Sverige: Flere huse brændt ned

To kvinder er allerede blevet fløjet ud af området med helikopter på grund af de voldsomme flammer. Også i Sverige står udvikler en skovbrand sig voldsomt

I både Sverige og Norge hærger alvorlige skovbrande tirsdag aften.

Mellem Hästveda og Osby i Hässleholms kommune i Sverige raserer en alvorlig skovbrand. Et boligkompleks er allerede brændt. Det svenske beredskab har sendt et varsel om, at flere mennesker på evakueres.

Branden i Hässleholm startede i en lade ved 11-tiden tirsdag formiddag. I løbet af eftermiddagen spredte ilden sig hurtigt. Det har været nødvendigt at evakuere mindst fire familiehuse.

Det drejer sig om flere end ti personer, oplyser Melissa Millbourn, der er informationschef i beredskabet i Kristanstad.

En gård, et boligkompleks og flere mindre huse er brændt ned. Svensk politi skriver på sin hjemmeside, at yderligere fire nærliggende områder evakueres. Det drejer sig om Jägersborg, Björkeberga, Torstorp og Skyttaboda.

Brandhelikoptere sat ind i kampen mod flammerne i Norge. Foto: DAGBLADET,OSLO

Norsk brand ude af kontrol

I det sydvestlige Norge hærger en skovbrand tirsdag området ved Sokndal.

Ifølge de norske myndigheder er skovbranden helt ude af kontrol. Derfor er man nu begyndt at evakuere beboere i nærliggende boligområder, fordi branden er på vej ind mod centrum.

- Branden opstår på forskellige steder hele tiden, og det er svært at sige, hvor brandbæltet går, siger indsatsleder Helene Strand i det sydvestlige politiområde til VG.

Hun oplyser samtidig, at beboere i op til 60 huse i Sokndal Kommune kan ende med at blive evakueret. 30 hjem er allerede blevet evakueret, skriver VG.

Tre brandhelikoptere og 150 brandfolk er indsat for at bekæmpe flere brande i terrænet i Sokndal Kommune i Rogaland. Der er fortsat ingen kontrol over branden, siger politiet omkring klokken 21.

Flere helikoptere sat ind

Der er ifølge det norske medie tale om tre forskellige brande, som tirsdag aften har udviklet sig så alvorligt, at man har måttet redde to kvinder på henholdsvis 45 og 53 år - begge er i god behold.

Det skriver det norske medie NRK.

Røgudviklingen kan endda blive endnu værre, hvis vinden tager til, fortæller NRKs journalist på stedet Stine R. Rørvik, uddyber hun.

- Det regner med aske her, hvor vi står, og røgen er så tyk, at det svier i øjnene.

Det er dele af byerne Bjårnes og Nedre Lauvås, der tirsdag aften bliver evakueret. Borgmester Trond Arne Pedersen siger til VG kl 20.20, at boligområder i Lauvås, Årstad og Bjånes allerede er blevet evakueret.

- Jeg kan ikke huske, at der har været så stor ild i kommunen i min tid. Det er brændt over store områder tidligere, men hvad, der er specielt nu, er, at ilden er på vej mod centrum, siger borgmesteren.

Sokndal Kommune har sendt en meddelelse ud til 500 borgere om, at de skal holde nøje øje med udviklingen og følge myndighedernes anvisninger.

