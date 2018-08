Skud affyret af maskerede mænd: Røveri på privat spilleklub

Ved du noget, så kontakt os. Sms/mms til 1224 (alm. takst), eller send mail til 1224@eb.dk.

En pistol gik af i forbindelse med et røveri på en spilleklub i Vejle natten til mandag. Det fortæller Sydøstjyllands Politi til Ekstra Bladet.

To maskerede mænd trængte omkring klokken 02.30 ind i klubben og truede gæsterne med en pistol og en kniv. Her ville røverne have samlet forsamlingens punge og mobiltelefoner, hvilket resulterede i tumult. Det var i den forbindelse, at der blev åbnet ild.

Pistolskuddet ramte dog ingen, og de involverede slap med skrækken.

Stak af

De maskerede mænd stak efterfølgende af med et ukendt kontant beløb i en mindre sort bil.

Begge røvere beskrives som unge og spinkle og afrikansk af udseende. De talte dansk sammen og er cirka 175-180 centimeter høje.

- Og så var de maskeret med sorte skimasker og iført sort tøj, sko og handsker. Vi hører gerne fra folk, der har set noget mistænkeligt både før og efter røveriet i området, siger vagtchef Jørn Bystrup til TV Syd.