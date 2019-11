Skuffede fans forlader Royal Arena

Det bliver uden dansk deltagelse, når der senere lørdag spilles finale ved BLAST Pro Series i Royal Arena.

Det danske Counter-Strike-hold Astralis formåede nemlig ikke at leve op til rollen som turneringens forhåndsfavoritter, da de i holdets fjerde kamp kun klarede uafgjort mod ukrainske Na'Vi.

Selv om Astralis stadig skal spille en placeringskamp mod Cloud9, så har en del af publikum i det ellers udsolgte Royal Arena allerede vendt snuden hjem.

Kravet for kvalificere sig til finalen var på forhånd klart - Astralis skulle vinde mod Na'Vi samtidig med, at Ninjas In Pyjamas skulle tabe til Team Liquid.

Ingen af de ting skete. Astralis skrabede i sidste runde mod Na'Vi 15-15 hjem, mens Ninjas In Pyjamas slog Team Liquid med 16-11.

Astralis så ellers selvtillidsfyldte ud, da de igen indtog scenen i Royal Arena. Der skulle dog ikke gå mange runder, før verdens bedste spiller, 'S1mple', tog over for Na'Vi.

Den ukrainske spillede en fantastisk kamp, og var næsten ene mand årsag til, at Astralis til slut måtte kæmpe for blot at hente uafgjort hjem.

Nicolai 'Device' Reedtz var bedste dansker med en score på 26-23.

Finalen ved BLAST Pro Series kommer i stedet til at stå mellem FaZe Clan og Ninjas In Pyjamas, der begge skød Astralis i sænk fredag aften.

Der er 250.000 dollars i præmiepuljen ved BLAST Pro Series.