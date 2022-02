Slår alarm: Børn besvarer opkald om selvmord

Ved du noget? Skriv lve@eb.dk - alle henvendelser behandles fortroligt.

Det kan komme til at koste liv.

Sådan lyder nødråbet fra en række tidligere frivillige i Danske Skoleelever, som nu står frem i Ekstra Bladet, fordi de helt unge mennesker modtager opkald fra udsatte børn om blandt andet selvmord, vold og grov mobning på Elevtelefonen.

- Én ting er at rådgive om lektier. Der kan børnene tage vores råd eller lade være. Men når man for eksempel får en pige igennem, der er helt ude af den, fordi hun ved et uheld er blevet gravid og ikke ved, om hun skal få en abort… Så ved jeg jo ikke, om hun går ud og får det her barn, eller om det ender med, at hun gør skade på sig selv eller i værste fald tager sit eget liv. Og det er bare helt vildt hårdt at have siddende på sig, siger 17-årige Freya Petersen, der indtil december var frivillig hos Danske Skoleelever.

Selvmord? Læg på

De unge besvarer – uden en voksen i rummet - dybt tragiske opkald fra børn på Elevtelefonen, der årligt modtager to millioner kroner fra statskassen.

Men rådgiverne har aldrig lært at håndtere de voldsomme opkald eller fået krisehjælp bagefter, fortæller de.

Ifølge flere tidligere frivillige hos Danske Skoleelever, blev de unge rådgivere endda instrueret i at afvise de selvmordstruede børn, der ringede ind til Elevtelefonen.

- Vi fik at vide, at hvis vi fik eksempelvis en selvmordstruet igennem, så skulle vi sige: 'Det kan jeg desværre ikke hjælpe dig med. Ring tilbage, hvis du har et skolerelateret spørgsmål.' Og så ellers lægge på, fortæller blandt andre 16-årige Bjørn Otto Juhl Hansen, der i oktober sidste år stoppede som sekretariatsfrivillig. Han tilføjer:

- Og hvad kan det ikke ende med, hvis nogle af dem, vi har haft igennem, rent faktisk har været helt derude, hvor det handlede om liv eller død? Det, synes jeg, er forfærdeligt at tænke på i dag.

19-årige Victor Thøgersen, der i 2019/2020 var frivillig hos Danske Skoleelever, bekræfter det billede, der tegnes.

- Jeg har fået opkald og beskeder fra elever, der overvejede selvmord og havde været udsat fra overgreb fra en lærer og så blevet gravid, da det skete. Det var meget svært at håndtere. Man var ikke klar til det. Vi havde kun lært, hvad vi skulle sige, hvis de havde fået en dårlig karakter, eller hvis de ikke kunne følge med i skolen, fortæller han.

Barn blev slået under opkald

Freya Petersen stoppede i Danske Skoleelever efter godt fire måneder som sekretariatsfrivillig i december sidste år i protest over forholdene i Danske Skoleelever.

Hun oplevede en dreng få tæsk under selve opkaldet.

- Det var et af de opkald, jeg husker meget tydeligt, fordi det er en dreng, der bliver slået, imens han ringer ind, og man kan høre, at det er en mandlig person, der slår det her barn, fortæller Freya Petersen.

Overladt til sig selv

I den konkrete situation valgte Freya Petersen af egen drift at viderestille opkaldet til politiet, men derefter hun overladt til sig selv.

- Det, der var så svært ved den her situation, var, at der ikke var nogen, der snakkede med mig om det bagefter. Der var ikke nogle uddannede, der kunne hjælpe. For selvom det jo ikke var mig selv, det gik ud over, så var det stadig en traumatisk oplevelse, og det var der ingen, der tog hånd om, siger hun.

Ifølge Freya Petersen var den eneste træning, hun modtog, inden hun første gang sad og besvarede opkald fra voldsramte og selvmordstruede børn, dog kun en to timer lang præsentation, der dog primært var en introduktion til Elevtelefonens software.

- Jeg har aldrig haft en situation, hvor jeg faktisk har følt, at jeg kunne rådgive nogen ordentligt, fordi træningen bare har manglet, fortæller en frivillig, som ønsker at være anonym.

17-årige Freya Petersen, der er tidligere sekretariatsfrivillig i Danske Skoleelever, har blandt oplevet at modtage et opkald fra et barn, der blev slået imens. Foto: Jonathan Damslund

Svært at lægge fra sig

Hvis de unge spurgte ind til, hvordan de skulle håndtere for eksempel vold eller voldtægt, så lød beskeden, at der var tale om 'urealistiske scenarier'. Elevtelefonen er oprettet for at besvare henvendelser om elevrådsarbejde, lærerrelationer, lektier og trivsel.

- Jeg tror faktisk ikke, at det er en overdrivelse, når jeg siger, at størstedelen af de opkald, jeg har fået på Elevtelefonen, slet ikke har hørt til på Elevtelefonen. Vi får at vide, at vi bare skal henvise dem til hvem end, vi synes ville være passende, fortæller den tidligere frivillige.

- Det er sindssygt svært at lægge fra sig som rådgiver, fordi man hurtigt får en connection til de her børn, og det har vi bare ingen forudsætninger for at håndtere, fortæller en frivillig, der ønsker at være anonym.

Frivillige blev sygemeldt

De tidligere frivillige forklarer, at de bemandede telefonen to ad gangen i de første uger af deres tid som frivillige hos Danske Skoleelever, men at de derefter bemandede den alene og uden, at der var en voksen i nærheden.

- Der var flere, der sagde til de voksne, at det var hårdt at sidde på Elevtelefonen, og som spurgte, om der ikke også kunne sidde en voksen tæt på. Men der var beskeden, at nej, og at det skulle vi bare gøre, siger Bjørn Otto Juhl Hansen. Han tilføjer:

- Jeg har set folk løbe grædende ud fra elevtelefonen. Jeg har set folk været nødt til at melde sig syge, fordi de har modtaget et opkald, der var så psykisk hårdt. Jeg har overtaget telefonen for nogen, der simpelthen ikke kunne klare det.