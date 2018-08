Sommeren er opgjort: Så vild har den været

DMI har kigget nærmere på sommerens varme og solskinsrige sommer. Her er de usædvanlige tal

Intet mindre end 800 solskinstimer har vi danskere kunnet nyde godt af denne sommer. Det viser DMIs opgørelse over sommeren.

Og det er altså en ny rekord ifølge DMI's statisik.

- Soltimerne har været helt enormt mange denne sommer. Og dermed ryger denne sommer ind på en klar førsteplads, lyder det fra Herdis Damberg, der er meteorolog hos DMI.

Den tidligere rekord for flest solskinstimer over en sommer lød på 770 timer, mens en traditionel dansk gennemsnitssommer ifølge DMI's optælling fra 2006-2015 typisk byder på lidt under 700 solskinstimer.

- Denne sommer har altså budt på over 100 timer mere, end hvad vi normalt oplever. Gør vi det op, betyder det, at vi i gennemsnit har haft næsten ni timers solskin hver dag. Det er altså ret meget, understreger meteorologen.

Måske slår vi endnu en rekord

Ikke nok med de rekordmange solskinstimer, så er der også fredag en mulighed for, at vi slår rekorden for varmeste sommer nogensinde målt.

- Det ser tæt ud. Lige nu ligger vi på 17,7 grader som middeltemperaturen for hele sommeren.

Det er dermed en delt førsteplads med sommeren 1997. Men der er mulighed for at slå den fredag.

- Om vi slår den afhænger meget af, hvordan varmen bliver fredag. Det bliver altså et tæt løb, om vi slår den, eller det forbliver en delt førsteplads.

Meget tør sommer

Som de fleste danskere ved, har det også været en utrolig tør dansk sommer i år. Men så kom august, hvor regnen enkelte dage har været langvarig og kraftig. Der er faldet cirka 100 mm, hvilket ifølge DMI er helt normalt for august.

- Juni og juli var temmelig tørre. Og derfor har det helt overordnet set været en ret tør sommer.

Nedbørdsmængden for hele juni, juli og august ender ifølge DMI omkring 140 mm.

- Det er 100 mm mindre, end hvad vi normalt ser på en sommerperiode.

Dermed ender sommeren 2018 på en 21. plads over de tørreste somre, som DMI har målt.