Ti Esbjerg-fans tiltalt for fodboldvold - uden at være i slagsmål

Retten i Herning har afsat tre dage til sag om et gadeslagsmål, der ikke fandt sted

Mens hedebølgen hærgede lørdag 28. marts sidste år, forberedte fangrupper fra de lokale FC Midtjylland og Esbjerg FB sig på dagens fodboldkamp på MCH Arena i Herning.

En flok på ca. 50 Esbjerg-fans var kørt med bus til uldjydernes hovedstad, og lige i hælene på dem fulgte to politifolk fra Esbjerg, som kendte de vestjyske tilskuere på godt og ondt.

Klokken 11.30 løb de to fangrupper imidlertid på hinanden midt på Vestergade i centrum af Herning. Mens det lokale politi med trukne stave holdt de to grupper på afstand, føg det med skældsord, eder og forbandelser fra begge ender af gaden.

Men udover at svine hinanden til skete der ikke noget. Jo, en FCM-tilhænger blev anholdt og varetægtsfængslet for at kaste med romerlys.

Tre retsdage - ni advokater

Det lykkedes det talstærkt fremmødte politi at undgå en konfrontaton, og der var heller ikke slagsmål på stadion senere om eftermiddagen.

Ikke desto mindre er ti mandlige EFB-fans i alderen 22 til 35 år blevet tiltalt for optøjer ved at 'deltage i slagsmål og skabe uro og uorden på offentlig vej' - paragraffen har en strafferamme på et år og seks måneders fængsel.

På grund af de store antal tiltalte, der skal afhøres hver for sig, har retten sat hele tre retsdage af. Ikke færre end ni advokater - den ene repræsenterer to af de tiltalte - er beskikket i sagen.

Episoden på Vestergade blev filmet af politiet og vist i retten i formiddag.

Ingen slagsmål - ingen anholdelser

Under afhøringerne i dag i retten i Herning er det foreløbig kommet frem, at der på intet tidspunkt har været slagsmål. Og ingen - udover den lokale FCM-fan - har været anholdt eller lagt i håndjern.

- Det er korrekt. Der var ingen anholdelser, siger sagens anklager, Flemming Hother, Midt- og Vestjyllands Politi.

- Kører der en tilsvarende sag mod de lokale FCM-fans, der befandt sig på Vestergade?

- Ikke mig bekendt. Men det får vi undersøgt, siger Flemming Hother til Ekstra Bladet.

Sagen fortsætter senere i dag med afhøring af den vestjyske politimand, der overvågede gruppen af EFB-fans.