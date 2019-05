To mænd dømt for samme drab

Den 59-årige Torben Jensen skal i fængsel for livstid efter sit knivdrab nummer to på blot 11 år. Det bestemte Vestre Landsret i Aalborg eftermiddag i en ankesag om drabet på den 49-årige Simon Martin Olesen i august 2017 i Frederikshavn.

Torben Jensens medtiltalte, 42-årige Jimmi Clausen, fik skærpet sin straf fra seks år for dødsvold til 13 år for drab. Han er tidligere dømt for drabsforsøg.

De to mænd blev dømt for i forening at have stukket Simon Martin Olesen ihjel efter en del drikkeri og klammeri om en kvindelig bekendt.

Døde af ét knivstik

Den retsmedicinske undersøgelse af Simon Martin Olesen viste, at han døde af et enkelt knivstik. Kniven ramte hjertet, perforerede den ene lunge og skar offerets hovedpulsåre over. Retslægerne mener, at knivofferet døde meget hurtigt som følge af blodtab.

Den nu livstidsdømte Torben Jensens første drab fandt sted i Esbjerg i 2007, hvor han fik 12 års fængsel for at dræbe en handicappet mand med knivstik. Drab nummer to skete et år inde i prøveløsladelsen.

I den aktuelle sag blev den dræbtes dna fundet på begge de nu dømtes tøj, men kun Torben Jensens dna blev fundet på drabsvåbnet.

Begge de tiltalte har under sagen nægtet sig skyldige og skubbet skylden over på hinanden.

