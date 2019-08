Trav-Mogens tipper: 250.000 kroner til en enlig femmer

SKIVE MANDAG 19. AUGUST

V5 – Spilstop kl. 17.36

V5-1: 7-2-3-9

V5-2: 7-2-3-11-14

V5-3: 6

V5-4: 8-1

V5-5: 5-8-6

120 kroner

Dagens sikre: Allan’s Hest (6 i V5-3) er en lidt chancebetonet sikker, da den tidligere har galoperet mere, end den har travet. Senest var den dog sikkerheden selv, og så leverede den en fornem præstation. Jeg tror, Anders Pedersen får den fejlfrit rundt, og så vinder den.

Dagens glemte: Amazing Casmik (8 i V5-5) har denne gang fået Rene Kjær i sulkyen. Hesten løber ofte med fremme, men vinder sjældent. Modstanderne her ser mere overkommelige ud, og får Rene Kjær held til at et fornuftig løb, kan den overraske.