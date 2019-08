Trusler fra psykisk syg mand satte politiet i højeste kampberedskab

En række grove mod politiet på de sociale netmedier fra en 48-årig esbjergenser fik i formiddag politiet til at igangsætte en større mobilisering i Esbjerg og ved hans aktuelle bopæl i Nordjylland.

Manden, der beskrives som en misbrugertype, er kendt i det psykiatriske system. Han blev anholdt uden dramatik i Esbjerg ved 13-tiden. Forinden havde hans truster afstedkommet skærpet bevogtning af politigården i Esbjerg samt flere andre lokaliteter i byen.

Samtidig blev Nordjyllands Politi sendt i marken for at undersøge og ransage hans hjem på en faldefærdig ejendom i Taars sydøst for Hjørring.

Overfløjet med droner

I følge Ekstra Bladets oplysninger blev ejendommen først overfløjet med droner, så man sikrede sig, at der ikke var udlagt eksplosiver eller lignende ubehagelige overraskelser.

Dernæst rykkede en taktisk anholdelsesgruppe på otte mand ind for at kontrollere, om der var personer på stedet. De havde følgeskab af specialtrænede hunde for at spore eventuelle sprængstoffer.

Hvad politiet eventuelt har fundet, er ikke oplyst. Der er ikke foretaget yderligere anholdelser i sagen.

Massiv indsats

- Når vi modtager sådan en anmeldelse, tager vi ingen chancer. Derfor afsendte vi straks flere patruljer til stedet,” siger den ansvarlige for politiets indsats i nord, vicepolitiinspektør Anders Uhrskov.

Den enorme indsats bestod af en halv snes patruljevogne, en ambulance og paramedicinere samt folk fra Nordjyllands Beredskab.

- Vi vil være synlige i området nogen tid endnu, siger Anders Uhrskov.

Politiets teknikere og efterforskere arbejder fortsat på stedet.

Jurister hos Syd- og Sønderjyllands Politi vurderer i øjeblikket, om den anholdte skal fremstilles i et grundlovsforhør.