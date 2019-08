Unge må pulse løs på idrætsanlæg

Rundspørge blandt alle landets kommuner viser, at det ofte er tilladt ryge uden for. Kræftens Bekæmpelse kalder det 'trist og forstemmende'

Mens politikere og fagfolk diskuterer, hvordan man får færre unge til at ryge, bliver der stadig pulset løs på mange kommunale idrætsanlæg.

Det skriver kommunen.dk torsdag.

Samtidig er der kun totalt rygeforbud på fire superliga-stadions, hvoraf de fleste er kommunalt ejede. I eksempelvis England har rygning været forbudt på alle stadions i landets fire bedste fodboldrækker de seneste 12 år.

Kommunen.dk har kontaktet alle landets 98 kommuner, og af de 48, som svarede, har kun 13 forbudt rygning på udendørs anlæg, 14 har restriktioner på rygningen, mens 19 kommuner - heriblandt landets største, København - tillader udendørs rygning uden forbehold.

Flere kommuner forudser, at rygereglerne efterhånden vil blive strammet, mens andre mener, at forbud vil være alt for svære at håndtere og blot vil blive overtrådt.

Oplagt sted at indføre forbud

Direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, kalder rundspørgens resultat 'trist og forstemmende'.

- Sandsynligvis ser det næppe bedre ud for de kommuner, som ikke har svaret, for man er næppe stolt af at lade stå til.

- Desværre kunne vi stadig gøre meget mere for at forhindre de unge i begynde at ryge, og det er et af de felter, hvor vi halter efter mange andre lande, siger Jesper Fisker.

Han tilføjer, at indsatsen mod rekrutteringen af unge rygere er et vigtigt indsatsområde for Kræftens Bekæmpelse.

Antallet af unge rygere i Danmark har været stigende i de seneste år, og det vil Kræftens Bekæmpelse gøre noget ved. Polfoto

- Hele fritidsområdet er et oplagt sted at sætte ind, fordi mange unge her kan få en opfattelse af, at rygning er en acceptabel del af kulturen. Vi mangler central lovgivning på området, siger Jesper Fisker videre til kommunen.dk

DGI, Danmarks Gymnastik- og Idrætsforeninger, og DIF, Danmarks Idræts Forbund, gik sidste år ind i Røgfri Fremtid sammen med flere end 100 organisationer, og adm. direktør i DIF, Morten Mølholm, håber på langt sigt, at landets idrætsforeninger kan blive røgfri.

Men DIF vil ikke indføre generelle rygeforbud blandt medlemmerne - den opgave ligger hos kommunerne, mener Morten Mølholm.

Både og i Svendborg

Ganske tankevækkende har flere af kommunerne uden rygerestriktioner på udendørs idrætsanlæg indført generelle rygeforbud blandt kommunens ansatte.

En af dem er Svendborg, hvor kommunen har gjort det til et særligt fokusområde at øge forebyggelsesindsatsen i forhold til rygning blandt kommunens unge.

Men unge såvel som voksne kan fortsat pulse løs, når de går til idræt i Svendborg Kommune.

- Prisen er fortsat det vigtigste våben i forhold til at reducere rygningen, men selv om vi selvfølgelig skal gøre, hvad vi kan for at få ældre rygere til at stoppe, er det på langt sigt endnu vigtigere at forhindre, at unge begynder at ryge. Hver dag begynder 40 unge at ryge, og af dem vil 20 dø af en rygerelateret sygdom, siger Jesper Fisker og tilføjer:

- Vi har haft et fint samarbejde omkring projekt Røgfri Skoletid, og flere af musikfestivalerne har også sluttet sig til Røgfri Fremtid. Men hele fritidsområdet er et oplagt sted at sætte ind, fordi mange unge her kan få en opfattelse af, at rygning er en acceptabel del af kulturen.

- Vi mangler central lovgivning på området, for opgaven er for vigtig at overlade til de enkelte kommuner.