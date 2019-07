United hånet fra luften foran 12.000 fans

Selv i Australien kan Ole Gunnar Solskjær og hans spillere ikke slippe for at blive mindet om Liverpools triumf

Det er en flok slagne hunde, Ole Gunnar Solskjær har slæbt til Perth for at tune truppen til den nye sæson. Men selv i det vestlige Australien kan Manchester United ikke slippe fri af den tunge skygge, rivalerne fra Liverpool kaster over United, der havde en gennemført rædselsfuld sidste sæson.

City vandt mesterskabet, Liverpool blev hyldet for triumfen i Champions League – United sluttede på en lidet flatterende sjetteplads…

Så troede de nok, de var blandt venner, da der torsdag blev inviteret til åben træning på WACA Ground i Perth. Hele 12.000 betalende fans og nysgerrige troppede op for at se stjernerne og høre nordmanden blæse i fløjten – men i det område er der vanvittigt mange, der holder med Liverpool.

Australsk humor skal man ikke spøge med, og en eller flere fans af netop Liverpool må have dykket dybt i lommerne og fundet australske dollars og anden løs mønt i en vis mængde. I hvert fald dukkede et lille fly pludselig op på himlen over de svedende United-spillere, der nu også bliver hånet fra luften:

’Liverpool FC - 6 X European Champions’ var printet på banneret bag flyet.

(Artiklen fortsætter under billederne)

Ole Gunnar Solskjær i overvejende venligt selskab i Perth. Truslen fra Liverpool kom fra oven... Foto: Tony Ashby/AFP/Ritzau Scanpix

Her kommer det lille fly med den store hån. Privatfoto/Reuters/Ritzau Scanpix

Det kan man da kalde god lir. En fantasifuld prank. Men det sjove var muligvis nok svært at se gennem United-briller.

Manchester United spiller to testkampe mod Perth Glory, lørdag, og Leeds United, onsdag, i Perth, og det bliver ikke i den kommende sæson, de haler ind på Liverpools seks mesterholds-titler. United må indtil videre leve med blot at være noteret for tre europæiske triumfer inden en sæson blottet for Champions League-bold.

Mangel på respekt: - Mest hadede nogensinde

Se også: Ups - afslører storklub intern ballade her?

Se også: Hvad nu, Christian? Ingen har budt på ham