Vejen til vrøvl 

ALEX VANOPSLAGH, som er leder af Liberal Alliance, har skrevet en bog.

’Vejen til ansvar’ hedder den, og den har fået en del ros. Muligvis fordi anmelderne er positivt overraskede over, at manden ikke skriver om velsignelsen ved at afskaffe topskatten på samtlige bogens 264 sider.

MEN MIDT i det hele tumler han til at skrive:

’Lad os se virkeligheden i øjnene: I dag har vi ikke længere brug for folkebibliotekerne, som vi kendte dem. Digitaliseringen har medført, at meget er tilgængeligt online og tæt på gratis. Og vi er så velstående, at vi godt selv kan købe vores bøger, hvis vi foretrækker dem fysisk.’

TAGER VI det sidste først, så er det jo helt rart at få at vide, at ’vi’ er så velstående, at vi har råd til at købe de bøger, vi vil.

Vanopslaghs bog koster 200 kroner, og derefter har vi heldigvis også penge til at købe alt den anden litteratur, som vi har lyst til. Så hvad skal vi med biblioteker?

Ondskabsfulde mennesker kunne måske finde på at påpege, at det er noget nemmere at have råd til at købe bøger, når man som Vanopslagh uretmæssigt har scoret knap 300.000 kroner af skatteydernes penge på at give forkerte oplysninger om sin bopæl.

Men så ondskabsfulde er vi ikke ...

VANOPSLAGH meddeler i øvrigt, at han var en flittig bruger af biblioteket, da han var barn. Han er ikke barn længere. Nu kan han klare sig uden biblioteket, og når han kan det, kan alle andre naturligvis også.

Langt størstedelen af de værker, som biblioteket tilbyder eller på anmodning kan fremskaffe, findes slet ikke i digital form. Men Vanopslagh kan klare sig med det, der findes digitalt, og så kan alle andre naturligvis også.

DANMARKS BIBLIOTEKER havde sidste år knap 30 millioner besøgende. 40 procent af danskerne har besøgt et bibliotek inden for de seneste tre måneder.

Her møder mange børn for første gang bogens verden, og det møde kan forme hele deres fremtidige liv. Her får ældre mennesker mulighed for at læse de seneste nyheder, og nogle af dem sidder netop nu og læser denne leder.

Der findes næppe en kulturinstitution, som i højere grad bærer fællesskabet i samfundet, end bibliotekerne gør.

LIBERAL ALLIANCES formand sanser det ikke. Han mener ikke, at bibliotekerne kan svare sig økonomisk, og så skal de lukkes.

Således passer Alex Vanopslagh fint til den klassiske beskrivelse af det liberalistiske menneske:

’Han kender prisen på alt og værdien af intet.’