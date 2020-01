Venter barn

Nytårsaftensdag skrev den 35-årige sangerinde Maria Lucia Heiberg Rosenberg på sin Instagram-profil, at hun et år forinden havde fået ring på fingeren.

Forlovelsen mellem sanger og skuespiller Maria Lucia og 38-årige Albin Ljungqvis - bedre kendt som Albin Freddy - havde således været hemmelig for offentligheden i et helt år.

Ekstra Bladet mødte parret i december 2019 til premieren på 'Frost 2', hvor Maria Lucia har været et par måneder henne i sin graviditet. Kunstner-parret er forlovet og har været kærester siden 2014. Foto: Linda Johansen

'Vi blev forlovet 30. december 2018 i Marrakech, hvor vi var på ferie over nytår sidste år, og vi valgte at holde det tæt til kroppen, så vi kunne dele nyheden med familie og venner og fortælle det ansigt til ansigt til vores nærmeste,' fortalte hun i den forbindelse til Ekstra Bladet.

Det viser sig dog nu, at det ikke er den eneste hemmelighed, som sangerinden gemmer på.

I en pressemeddelelse fra HAVE Kommunikation afsløres det nemlig, at Maria Lucia er i lykkelige omstændigheder.

- Jeg står p.t. midt i mit livs største eventyr, og jeg er både nervøs, fordi alt er så nyt og føles så anderledes lige nu, men også virkelig spændt på rejsen, og jeg glæder mig helt enormt til at møde det lille vidunder, som naturligvis kommer i første række nu, lyder det fra sangerinden i pressemeddelelsen, hvor det også oplyses, at hun har termin til sommer.

Over for Ekstra Bladet bekræfter hun den glædelige nyhed.

- Jeg er glad og glæder mig meget, mere har jeg ikke at sige på nuværende tidspunkt, lyder meldingen.

Fortsætter arbejdet

På trods af graviditeten skal Maria Lucia spille den vordende brud Astrid i 'Den skaldede frisør - the musical', som har premiere 5. marts i Scandic Falkoner i København.

- Jeg agter at lytte til min krop, så jeg ikke overbelaster mig selv, men ser også frem til fortsat at kunne være med i 'Den skaldede frisør'. Det er et fænomenalt hold, og jeg er sikker på, det bliver en fest af en forestilling med masser af god musik og kærlighed hele vejen rundt, fortæller Maria Lucia i pressemeddelelsen.

Til gengæld har hun været nødt til at springe fra i musicalen 'She loves you', som hun ellers skullet have medvirket i fra juni til december i år.

- Jeg er ikke i tvivl om, at 'She loves you' bliver en pragtfuld produktion og en særegen oplevelse af de få! Det er derfor heller ikke helt nemt for mig at være nødsaget til at trække mig, men jeg glæder mig meget til at se hele holdet folde sig ud og nyde forestillingen fra tilskuerrækkerne, når den tid kommer, forklarer hun.

Den yndige skuespiller og sangerinde medvirkede i 'Vild med dans' tilbage i 2013. Foto: Mogens Flindt

