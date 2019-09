Vil bytte 24 søfolk for filminstruktør

En længe ventet fangeudveksling mellem Rusland og Ukraine er lørdag undervejs. Det oplyser det ukrainske præsidentkontor.

Blandt fangerne er den ukrainske filminstruktør Oleg Sentsov, hvis fængsling i Rusland medførte store internationale protester. Også 24 ukrainske sømænd er en del af udvekslingen, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det er ikke officielt bekræftet, hvem der er om bord på flyene.

Det vides heller ikke, præcis hvor mange fanger det drejer sig om. En unavngiven kilde fra den ukrainske regering oplyser til AFP, at der er tale om 35 fanger fra hver side - det vil sige 70 fanger i alt.

Et fly med de ukrainske fanger tog lørdag afsted fra Vnukovo-lufthavnen i Ruslands hovedstad, Moskva.

Nogenlunde på samme tidspunkt forlod et russisk fly Ukraines hovedstad, Kijev, med russiske fanger om bord. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

AFP skriver lidt over middag dansk tid, at begge fly er landet.

De 24 sømænd har været tilbageholdt af Rusland efter en konfrontation i Kertj-strædet i slutningen af november sidste år. Her åbnede russiske skibe ild mod de tre ukrainske skibe, der forsøgte at krydse strædet.

Kertj-strædet ligger ved Krim-halvøen, som Rusland i 2014 annekterede.

Den 43-årige filminstruktør Oleg Sentsov har siddet fængslet siden 2014, da han blev anholdt på Krim-halvøen.

Siden blev han idømt en lang straf for brandstiftelse af partikontorer på Krim og for planer om at sprænge en statue af Lenin i luften.

Rusland hævder, at Oleg Sentsov har erkendt sin skyld i dette. Men det har filminstruktørens advokat afvist.

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, har gjort det til en mærkesag at få udført den fangeudveksling, som lørdag er undervejs.

Han har desuden slået sig op på at ende konflikten i det østlige Ukraine.

/ritzau/AFP