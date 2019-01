Zeidler tiltales for 109 gangbangs

Den tidligere lokalpolitiker Per Zeidler og en 55-årig mand risikerer fængselsstraf for at have tjent 326.000 kroner på at arrangere sex-orgier med kvinder og en pige helt ned til 16 år

Den tidligere lokalpolitiker i Syddjurs Kommune og nu fraskilte far til to voksne sønner Per Zeidler tiltales ved Retten i Randers for at have planlagt og rekrutteret kvinder - og en pige på kun 16 år - til gangbangs. Den kendte eks-politiker tiltales også for udbredelse af børneporno.

I en periode på cirka halvandet år fra april 2016 til november 2017 har Per Zeidler og en 55-årig mand arrangeret og afholdt ikke mindre end 109 gangbangs på forskellige adresser i Danmark.

Sådan lyder hovedessensen af tiltalen i den opsigtsvækkende sag, som forud for kommunalvalget i 2017 fik Per Zeidlers politiske karriere til at kollapse.

Per Zeidler har siden november 2017 været sigtet for rufferi, og 7. januar i år rejste anklagemyndigheden tiltale mod ham og den 55-årige mand. Den 54-årige eks-lokalpolitiker boede, indtil skandalesagen blev afsløret af Aarhus Stiftstidende i september 2017, i en villa med havudsigt i Rønde sammen med sin nu fraskilte hustru.

Han fortalte i et interview i juni i fjor med lokalavisen.dk, at han, siden sagen var kommet frem, havde været hjemløs og på kanten af at begå selvmord.

Anklageskrift på 11 sider

Ifølge det omfattende og 11 sider lange anklageskrift i sagen, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, planlagde Per Zeidler og hans jævnaldrende medtiltalte blandt andet sex-orgierne ved at fastsætte priser, rekruttere kvinder og fotografere kvinderne til annoncer.

Herefter betalte de deltagende mænd - oftest 10-15 stykker ad gangen - de to tiltalte for på skift at have sex med en eller flere kvinder.

Arrangementerne har ifølge anklageskriftet været en særdeles lukrativ forretning for de to midaldrende mænd, der skal have haft en fortjeneste på i alt 326.000 kroner på de mange gangbangs i forsamlingshuse og andre lejede lokaliteter.

Ekstra Bladet har igennem flere uger forgæves forsøgt at få en kommentar fra Per Zeidler til, at han nu risikerer fængselsstraf - senest fredag, da vi havde modtaget kopi af anklageskriftet fra Østjyllands Politi.

Per Zeidler har hele tiden nægtet, at han havde den mindste økonomiske vinding ved sex-arrangementerne, som han nogle gange selv deltog i. Han har også hævdet, at kvinderne, som han hyrede til at have sex med mange mænd på én gang, var mindst 18 år gamle.

Gangbang frem for udvalgsmøde

Ifølge Østjyllands Politi optog Per Zeidler og den 55-årige pornografisk materiale af en 16-årig pige, som siden er blevet delt via mail til flere af gangbang-deltagerne.

De to er også tiltalt for, at den 16-årige teenagepige mod betaling eller løfte om betaling havde sex med flere mænd.

Retssagen berammes ved Retten i Randers, men der er endnu ikke fastlagt datoer for retsmøderne.

Per Zeidlers advokat, Henrik Garlik Jensen, har tidligere udtalt, at hans klient nægter sig skyldig.

Aarhus Stiftstidende afslørede i efteråret 2017, at Per Zeidler skulkede fra et møde i Syddjurs Kommunes familieudvalg, som han var formand for. Han pjækkede fra mødet for i stedet at tage til ét af sine mange gangbang-sexorgier i et forsamlingshus i landsbyen Ammitsbøl nær Vejle.

