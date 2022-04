10-årig fik stød: Kravlede ind i en transformatorstation

Lørdag eftermiddag blev en 10-årig dreng sendt på hospitalet, efter han kravlede ind i en transformatorstation og fik stød. Han er uden for livsfare

En 10-årig dreng fik lørdag eftermiddag stød, efter han havde fundet vej i en transformatorstation ved Toftekær i Søndersø, som ligger på Nordfyn.

Han blev herefter fragtet på hospitalet.

Det skriver Fyns Stiftstidende.

Uden for livsfare

Drengen, som kommer fra lokalområdet, er uden for livsfare, men har fået nogle forbrændinger på armene.

- Han har pådraget sig nogle forbrændinger i forbindelse med, at han er kommet ind. Han er kravlet ind via et hul, som er der i forbindelse med noget arbejde på stedet. Så er han kravlet ind og har fået stød, siger Milan Holck Nielsen, der er vagtchef ved Fyns Politi, til mediet.

Hele Søndersø-området var som resultat af begivenheden uden strøm i lidt tid, da man udkoblede hovedtransformatoren for at kunne komme ind til drengen og redde ham ud.

Ifølge vagtchefen kommer der nu en undersøgelse, som har til mål at finde ud af, om sikkerheden har været i orden i forbindelse med arbejdet på stedet.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 13.42.