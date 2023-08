10 anholdt ved festival: Slagsmål og vold mod politiet

Politiet var talstærkt til stede, efter en gruppe unge fredag endte i slagsmål i ungdomsområdet på Jyllinge Festivalen.

Senere spredte volden sig til de øvrige dele af Jyllinge, og selv politiet blev sparket og fik kastet flasker efter sig.

Det skriver Midt- og Vestjællands Politi i en pressemeddelelse om episoderne, hvor i alt 10 personer er blevet anholdt.

'Vi var talstærkt tilstede deroppe, indtil der faldt ro på. De fleste af de anholdte er sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen og blev løsladt efter kort tid, men en enkelt er også sigtet for vold mod politiet efter at have sparket en politiansat. Vi oplevede blandt andet, at der blev kastet sten og flasker mod vores mandskab', udtaler politiinspektør Thomas Tarpgaard i pressemeddelelsen.

'Uacceptabel adfærd'

Ifølge politiet forsøgte de unge blandt andet at befrie en af de anholdte, og forældre opfordres nu til at tage et alvorsord eller to med deres børn.

'Vi vil gerne opfordre forældrene i området til at tage en god lang alvorssnak med deres unge og eventuelt holde dem hjemme i aften. Det er helt uacceptabel adfærd, at man på den måde deltager i masseslagsmål, forsøger at befri en anholdt og kaster ting efter politiet. De unge skal forstå, at de skal efterkomme vores anvisninger og forlade stedet, når vi giver besked på det', udtaler politiinspektøren.

Festivalen fortsætter lørdag, hvor politiet vil være til stede for at undgå sammenstød igen, lyder det.