10 personer er savnede efter jordskredet i Gjerdrum

Tre dage efter jordskredet i Gjerdrum har politiet valgt at offentliggøre navnene på en række personer, som politiet forsat mener er i jordskredsområdet

I samråd med de pårørende gik det norske politi ud fredag ​​aften med en liste over personer, der forsat er savnede efter jordskredet i Gjerdrum onsdag aften.

Det skriver VG.

Det sker kun få timer efter, at politiet bekræftede, at en person er omkommet i jordskredet.

Politiet har endnu ikke identificeret den døde, men oplyser, at det sandsynligvis er en af de personer på listen.

Følgende er savnede:

10 personer er ifølge norsk politi savnet efter ulykken i Gjerdrum, Norge.

Erik Grønolen (31)

Savnet efter Nystulia 38 forsvandt. Driver et IT-firma. Ifølge NRK skulle samleveren og hans hund være i god behold.

Ann-Mari Olsen Næristorp (50)

Hun er savnet sammen med sin 13-årige datter Victoria Næristorp-Sørengen. Hendes ægtemand fortæller til VG, at han sidst så Ann-Marie og sin datter Victoria, da alle tre forsøgte forsøgte at forlade deres hus under jordskredet.

Flere huse er smadret efter et jordskred i Gjerdrum. Foto: Terje Pedersen / Ritzau Scanpix

Victoria Emilie Næristorp-Sørengen (13)

Datter til Ann-Mari Olsen-Næristorp, der også er savnet.

Irene Ruud Gundersen (69)

Boede i Nystulia 4, der blev taget af jordskredet og nåede ikke ud af sit hus. Hendes datter, Nina Christine Gundersen, skriver i et Facebook-opslag, at hendes far og datter nåede ud i tide. De er lettere skadet og på hospitalet.

'Det er helt uvirkeligt. Jeg krydser alt, hvad jeg har, på at de finder min mor, skriver hun.

Rasa Lasinskiene (49)

Var ude og lufte sin hund inden hun skulle på arbejde. Hun gik og talte i telefon med sin ægtemand, men samtalen blev afbrudt. Siden har ingen i hendes familie set hende.

Charlot Grymyr Jansen (31)

Hun er sammen med sin 40-årige mand, Bjrøn-Ivar Grymyr Jansen og to årige datter, Alma Grymyr Jansen, forsvundet, efter at deres lejlighed forsvand i jordskredet. Familien venter et nyt barn til februar.

Foto: Jaran Wasrud / Ritzau Scanpix

Bjørn-Ivar Grymyr Jansen (40)

Er savnet sammen med sin kone, Charlot Grymyr Jansen, og sin to årige datter, Alma Grymyr Jansen, efter deres bopæl forsvandt i jordskredet.

Jeg ved, at de var hjemme. Og jeg ved, at familiens hun var blandt de første, der røg i jordskredet, siger Bjørn-Ivar Grymyr Jansens bror.

Alma Grymyr Jansen (2)

Er savnet sammen med sin far og mor, Charlot Grymyr Jansen og Bjørn-Ivar Grymyr Jansen.

Marius Brustad (29)

Var på besøg hos sin 54-årige mor, Lisbeth Neraas, over julen.

Lisbeth Neraas (54)

Bosat i Nystulia 42. Hun er mor til Marius Brustad, der også er savnet.

Søgning i gang

Fredag blev der for første gang sendt mandskab til at afsøge området. Omkring klokken 17.30 afsluttede de operationen, fordi mørket faldt på.

Indsatsleder Roger Pettersen fortæller, at det er vanskeligt at operere i det område, når det er mørkt.

Beboerne i området har tændt lys efter jordskredet i Norge. Foto: NTB Scanpix / Ritzau Scanpix

I løbet af natten lørdag har redningsmandskabet søgt efter overlevende ved hjælp af droner og varmesøgende kameraer fra luften.

Politiet har ifølge VG hele tiden gjort det klart, at de søger efter overlevende og ikke døde. Politiet forsætter søgningsarbejdet, når lyset tillader det.