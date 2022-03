10 personer sigtet for knivoverfald

Fyns Politi har i forbindelse med en planlagt aktion tirsdag anholdt 10 personer i alderen 19-25 år efter et knivoverfald på to personer 13. januar i Odense

To mænd blev overfaldet 13. januar i Dannebrogsgade bag banegården i Odense kort før klokken 23. Begge forurettede blev hårdt såret, hvor den ene var i livsfare.

10 personer er blevet sigtet for overtrædelse af straffelovens §245, der handler om legemsbeskadigelse af særlig rå, brutal eller farlig karakter samt medvirken til overfaldet.

Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Planlagt overfald

Politiet er af den overbevisning, at overfaldet var planlagt og skete som led i en konflikt mellem grupper af personer, hvor der tidligere har været anvendt skydevåben.

De ti sigtede har efter politiets opfattelse tilknytning til en af grupperingerne, mens de to, der blev overfaldet, begge har perifer tilknytning til en anden gruppering, skriver politiet i pressemeddelelsen.

'Det er lang tids grundig efterforskning, der har ført frem til anholdelserne i dag. Det er et endog meget vanskeligt miljø at efterforske i, og derfor har vi undervejs holdt kortene meget tæt til kroppen. Vi håber, at vi med hele ti anholdelser samtidig har stækket den gruppering, de anholdte har tilknytning til – og dermed minimeret den aktuelle konflikt, som pågår', siger vicepolitiinspektør Jesper Weimar Pedersen fra Fyns Politi.

Politiet har i forbindelse med anholdelserne også ransaget flere adresser i Odense.



'Det har vi gjort for at sikre eventuelle beviser eller andet, der kan være med til at underbygge vores efterforskning. Som sagt har vi inden længe arbejdet intenst med sagen. Det har vi ikke kunnet fortælle offentligheden ret meget om – og vi kan heller ikke nu gå i detaljer af hensyn til den fortsatte efterforskning. Det er jo sådan, at når vi fortæller om sagen, så lytter ikke bare de lovlydige borgere med, det gør de kriminelle også, og de skal jo helst ikke vide, hvad vi har gang i', siger Jesper Weimar Pedersen.

Sammenhæng med drab undersøges

Fyns Politi efterforsker også intenst på et drab på en 19-årig mand, der blev dræbt af skud på parkeringspladsen ved KFC/Netto på Nyborgvej i Odense.

Politiet har for nuværende ikke yderligere oplysninger om drabet, dog fortæller ordensmagten, at der kan være en mulig sammenhæng med den verserende konflikt, hvilket indgår i politiets efterforskning.

'Det er klart, at vi undersøger en mulig sammenhæng, men det er endnu for tidligt at konkludere noget. Dertil er vi ikke nået langt nok i vores efterforskning, siger Jesper Weimar Pedersen.

Alle ti anholdte vil onsdag blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Odense.

Anklagemyndigheden vil anmode om lukkede døre. Derudover blev to personer yderligere anholdt i forbindelse med aktionen. De er ikke sigtede i sagen, hvorfor de bliver løsladt senere tirsdag.