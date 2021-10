100-årig slæbt i retten i Tyskland

Det er mere end 76 år siden, at Anden Verdenskrig sluttede, men på trods af det, er det retslige efterspil endnu ikke afsluttet i Tyskland.

Det har en 100-årig mand i dag måttet sande, da han skulle tage plads på anklagebænken i en sag omhandlende hans rolle som SS-vagt i koncentrationslejren Sachsenhausen nær Berlin.

Det skriver flere tyske medier og nyhedsbureauet AP.

Den 100-årige, der ankom til retten gående med en rollator, er i retssagen offentligt kun identificeret som Josef S. Han er anklaget for 3518 tilfælde af medvirken til drab i forbindelse med hans arbejde som vagt i Sachsenhausen mellem 1942 og 1945.

På trods af den tiltaltes noget fremskredne alder, har myndighederne vurderet, at han er frisk nok til at kunne blive retsforfulgt. Antallet af timer per retsmøde er dog reduceret af hensyn til manden.

Den 100-årige tiltalte med sin rollator. Foto: Annegret Hilse/Reuters/Ritzau Scanpix

- Deltog velvilligt

Mere end 200.000 mennesker menes at have været holdt fanget i Sachsenhausen mellem 1936 og 1945. Tusindvis er omkommet som følge af sult, sygdom, udmattelse fra det fysiske arbejde eller medicinske eksperimenter foruden deciderede drab så som skydning, hængning og gaskamre.

Det er uvist, præcis hvor mange mennesker, der er omkommet i koncentrationslejren, men det anslås at være mellem 40.000 og 50.000 eller helt op mod 100.000.

- Den tiltalte bidrog velvilligt og velvidende til dette ved i hvert fald samvittighedsfuldt at have udført vagttjeneste, som var en fuldt integreret del af drabssystemet, lyder det fra anklager Cyrill Klement i forbindelse med dagens retsmøde.

96-årig stak af

Josef S. har via sin advokat, Stefan Waterkamp, til retsmødet fortalt, at han ikke ønsker at udtale sig om anklagerne.

Retsmødet mod den 100-årige kommer som det seneste tilfælde i en lang række af retsforfølgelser af blandt andet tidligere vagter i koncentrationslejre.

Så sent som i sidste uge stak en 96-årig tidligere nazi-sekretær af fra det retsmøde, hvor hun skulle stå skoleret for sine handlinger under krigen. Hun nåede at være væk nogle timer, før hun blev fundet.