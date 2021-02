1000 mennesker samlet til sportsbegivenhed

Fyns Politi fik lørdag en anmeldelse om, at 1000 mennesker var samlet ved Elmelund Skov i forbindelse med et ski-arrangement

Odense Skiklub har sammen med andre arrangører inviteret til uofficielt Danmarks Mesterskab i langrend, hvilket førte til, at rigtig mange skiløbere i dag var forsamlet i Elmelund Skov.

Normalt afholdes danmarksmesterskabet i langrend i Norge, men i år er corona kommet i vejen for arrangementet.

Et snedække, som kan bruges til langrend, ligger dog over dele af Danmark, og det er blevet udnyttet i skovene omkring Odense.

Derfor har Fyns Politi besigtiget stedet og vurderet, 'at en gennemførelse af arrangementet vil udgøre en særlig fare for smitte med Covid-19', skriver de i en pressemeddelse.

De mange mennesker, har fået politiet til at indlede en efterforskning mod arrangørene.

'Fyns Politis har iværksat en efterforskning med henblik på at undersøge, om der i forbindelse med planlægning af arrangementet er sket overtrædelser af gældende lovgivning, skriver Fyns Politi i pressemeddelelsen.

Intet arrangement

Kenneth Bøggild, generalsekretær i Danmarks Skiforbund, mener dog ikke, der er tale om et arrangement. Der er nemlig hverken opsat tidsanlæg eller andet, sagde han tidligere til DR.

- Det eneste, vi har gjort, er, at vi har trukket nogle spor og givet mulighed for, at man i løbet af en uge kunne køre distancen og skrive sin tid ind og helt uofficielt få en ranking, sagde Kenneth Bøggild tidligere på dagen.

Vagtchef Kenneth Taanquist fortalte tidligere til Ritzau, at der ligger to ting bag.

- Kigger man på forbundets hjemmeside, kan man godt få opfattelsen af, at det er et arrangement. Det vil vores jurist så vurdere, om der er noget strafferetligt i, lød det tidligere på dagen fra vagtchefen.

Det er dermed endnu ikke klart, om der vil blive udskrevet bøder i forbindelse med politiets indgreb. Men politiet vurderer, at der også var for mange mennesker forsamlet. Det er i øjeblikket forbudt at forsamles flere end fem personer.

- Vi har vurderet. at det udgør en særlig fare for smitte med covid-19, hvorfor vi har bedt folk om at finde andre steder hen, sagde vagtchefen til Ritzau tidligere.

Han fortæller, at det er sket i fin dialog med Odense Skiklub og Danmarks Skiforbund.

Vagtchefen påpegede, at politiet har samme mulighed søndag, hvis den samme situation udspiller sig igen.

Det officielle DM i langrend har ifølge DR ikke været holdt i Danmark siden 1987.

Her har interesserede den seneste tid kunnet måle deres egen tid med gps på en rute og melde den ind til Danmarks Skiforbund, som så vil offentliggøre en resultatliste i det, der af nogle af aktørerne er blevet betegnet som et uofficielt DM.