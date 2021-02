102 personer sigtet for brud på forsamlingsforbud

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

102 personer er sigtet for brud på forsamlingsforbuddet, efter politiet lørdag nat lukkede en fest i Købmagergade i indre København.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Politi Jesper Frandsen til Ekstra Bladet.

- Vi ankom klokken et i nat, efter vi havde modtaget en anmeldelse. Vi kunne konstatere, at der rigtignok var fest, og vi kunne konstatere, at der var 102 personer til stede, og det, vurderede vi, var en overtrædelse af forsamlingsforbuddet, siger vagtchefen.

Han fortæller desuden, at festen blev holdt i et erhvervslejemål og altså ikke på en privat adresse.

Vagtchefen kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse nærmere om festdeltagernes alder.

Deltagerne kan hver forvente at modtage en bøde på 2500 kroner for overtrædelsen.

Ekstra Bladet følger sagen ...