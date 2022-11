11-årig døde: Derfor startede branden

Det er en 11-årig dreng, der natten til onsdag er afgået ved døden i en gårdbrand på Bornholm. Den 11-åriges far og to brødre er i kunstigt koma, fortæller Bornholms Politi på et pressemøde onsdag morgen

Et ægtepar med tre sønner på 11, otte og fire år mistede deres 11-årige dreng, da familiens landejendom brød i brand en sen nat 16. november på Bornholm.

Nu har brandteknikerne undersøgt landejendommen.

Ifølge de brandtekniske undersøgelser opstod branden i et inddækket område omkring en brændeovnsindsats, hvor strålevarme har antændt brandbart materiale, oplyser Bornholms Politi i en pressemeddelelse.

Politiet fik anmeldelsen om branden klokken 01.50, hvor moderen slog alarm.

Voldsom brand

Den første patrulje kunne på lang afstand se, at branden havde udviklet sig voldsomt. På stedet traf politiet moderen i indkørslen. Hun havde - viste det sig - fået et behandlingskrævende kraniebrud under et fald fra en altan under branden, oplyser politiet.

Da røgdykkere trængte ind i huset, fandt de hurtigt den 11-årige dreng liggende død.

Familien blev fløjet til Rigshospitalet med helikopter, hvor den fire-årige søn blev lagt i koma. Det samme gjorde faderen og den otte-årige dreng.

Den yngste blev efter et par dage som den første taget ud af koma og har det efter omstændighederne fint.

Den otte-årige søn og faderen er fortsat i kritisk tilstand, men de beskrives af lægerne som værende stabile, oplyser politiet.

Begivenheden har rystet og chokeret lokalsamfundet på Bornholm, hvor familien havde en stor berøringsflade.

Chefpolitiinspektør Kim Munksgaard siger helt generelt, at man i omgang med brændeovne og ild skal være meget opmærksomme på, hvordan man betjener ovnen og hvilket materiale, der kan være omkring eller i nærheden.

Undgå brandfælderne: De tre bedste råd mod brand