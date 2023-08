11-årig dræbt: Far gør skrækfund under datterens seng

En rystende sag har skabt skræk og rædsel i byen Pasadena i delstaten Texas.

Det skriver flere amerikanske medier heriblandt Fox News.

Her fremgår det, at politiet fik et meget bekymrende opkald fra en far til en 11-årig pige. Han fortalte, at datteren ikke trak vejret, og politiet og redningsfolk hastede til stedet.

Desværre stod hendes liv ikke til at redde, og farens forklaring vidnede om et uhyggeligt forløb. Faren forklarede til politiet, hvordan hans datter havde skrevet, at der stod en fremmed uden for døren, mens hun lå i sin seng derhjemme.

Faren var taget på arbejde og svarede, at hun absolut ikke måtte åbne.

Men da han kom hjem var det værst tænkelige sket. Pigen lå død i en plastikpose under sengen, forklarer han.

Pasadena Police har bekræftet hændelsesforløbet og oplyser samtidig, at pigen var blevet voldtaget inden sin død. Manden er stadig på fri fod, og politiet er løbet ind i en række udfordringer.

Boligområdet, hvor pigen blev fundet dræbt, er et af de steder i Texas, der huser flest illegale indvandrere, og derfor har politiet svært ved at få vidner i tale.

- Jeg er her for at sige, at folks immigrationsstatus i en sag som denne ikke er vigtig. Det vigtigste er, at vi opklarer sagen og gør lokalsamfundet trygt igen, siger John A. Bruegger fra Pasadena Police Department.