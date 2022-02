11-årig dreng er afgået ved døden efter drukneulykke

En 11-årig dreng blev kørt til Sygehuset i Aalborg fredag aften efter en ulykke i svømmehallen i Frederikshavn. Meldingen lød, at han var i kritisk tilstand, og lørdag er han afgået ved døden. De pårørende er underrettet.

Det oplyser vagtchef hos Nordjyllands Politi Henrik Beck til Ekstra Bladet.

- Det er korrekt, at han er afgået ved døden. Det er sket her i eftermiddags, fortæller han.

Drengen, hvis mor var til stede i svømmehallen, da ulykken fandt sted, modtog førstehjælp, efter han blev fundet ukontaktbar i svømmehallen af livreddere og gæster.

Vagtchefen fortæller, at man endnu ikke er blevet klogere på, hvad der er sket.

- Nu skal der holdes ligsyn mandag eller tirsdag, og så må man finde ud af, hvad der skal ske yderligere. Det ved jeg ikke noget om endnu, siger Henrik Beck.

- Det er op til lægen og en af politiets ledere i forbindelse med ligsynet.

Fredag aften oplyste Nordjyllands Politi, at den tragiske hændelse blev betragtet som en ulykke, og at de var i gang med at afhøre tilstedeværende i svømmehallen. Nordjyllands Politi modtog anmeldelsen 19.38 fredag aften.

