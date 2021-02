11-årig faldt gennem isen - lå mindst fem minutter i vandet

Delte bøder ud

Lørdag var politiet talstærkt til stede ved diverse vandområder i København, og her blev der i alt delt ti bøder ud til personer, som færdedes på isen, hvor den ikke var meldt sikker.

Bøderne blev primært uddelt til folk, der befandt sig på søerne.

- Vi fortsætter vores store fokus på det her i løbet af søndagen og i de kommende dage. Vi bliver desværre nødt til at trække en streg i sandet. Vi har brugt meget tid på at påtale retningslinjerne, og hvis det ikke lykkes, må vi ty til bøder - og det gør vi også.

- Færdsel på søer, der ikke er åbnet af Københavns Kommune, færdsel på havnebassiner eller kyststrækninger, det er bare forbundet med stor fare. Det viser eksemplet fra i går helt tydeligt, siger Rasmus Skovsgaard.