11 danske turister i busulykke i Tyrkiet

Flere danskere er bragt på hospitalet, efter at en turistbus natten til lørdag kørte galt på vej til lufthavnen i Antalya, Tyrkiet.

Det bekræfter rejseselskabet Detur, som turisterne rejste med, over for Ekstra Bladet.

En svensk statsborger - en mand i 70'erne - er derudover afgået ved døden i ulykken, oplyser det svenske udenrigsministerium til det svenske medie TV 4.

Ifølge rejseselskabet befandt 11 danskere og to svenskere sig i bussen, da den forulykkede. Seks af dem er bragt på hospitalet.

Var på vej hjem

'Tidligt i morges havde vores bus en ulykke, som var på vej til Antalya lufthavn med vores gæster. En af passagererne gik desværre bort, og seks passagerer blev lettere skadet,' skriver selskabet i et mailsvar til Ekstra Bladet.

'Vi har personale på stedet til at hjælpe og støtte alle involverede, hvilket er vores første priotering. På nuværende tidspunkt har vi ingen oplysninger om, hvad der kan have forårsaget ulykken, og ønsker ikke at spekulere i årsagen, indtil efterforskningen har bragt mere klarhed,' fortsætter de.

Rejseselskabet tilføjer, at turisterne var på vej tilbage til Danmark, da ulykken indtraf.

'Flyet, som passagererne var på vej til, har København og Billund som destination. Vi beklager dybt, det, der er sket, vi har alle tilgængelige ressourcer aktiveret for at hjælpe de involverede,' udtaler de.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Udenrigsministeriet.

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip