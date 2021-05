11 personer anholdt i sag om våben og narkotika

Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi har onsdag i samarbejde med Københavns Politi og Særlig Efterforskning Øst været i gang med en større politiaktion i Haslev.

Her er 11 personer blevet anholdt. Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

'Anholdelserne sker som kulminationen på en længerevarende efterforskning, hvor det er politiets opfattelse, at handlen med våben og narkotika har haft sit udspring i Haslev med en 32-årig mand som bagmand for netværket. Med udgangspunkt fra adressen i Haslev har der været solgt og distribueret narkotika til de omkringliggende byer'.

'Samme netværk har efter politiets opfattelse forestået indkøb af våben med videresalg til forskellige kriminelle miljøer for øje', lyder det blandt andet om onsdagens aktion.

Aktionen er foregået ved Prince Autoophug i Haslev, kunne Ekstra Bladet tidligere onsdag berette.

Foto: Per Rasmussen

Foto: Per Rasmussen

Foto: Per Rasmussen

Foto: Per Rasmussen

Ifølge vicepolitiinspektør Torben Henriksen fra Særlig Efterforskning Øst er flere af de anholdte sigtet for at have distribueret 2,2 kilo kokain i en periode fra januar til marts 2021.

- Der er tale om ganske alvorlig kriminalitet, der har sit udspring i et forholdsvis lille lokalmiljø, og det er derfor med stor tilfredshed, at vi i samarbejde med Sydsjællands- og Lolland Falsters politi har været i stand til at gennemføre en succesfuld anholdelsesaktion, siger han.

Vicepolitiinspektøren fortæller videre, at politiet fortsat arbejder på stedet, og at det derfor ikke kan udelukkes, at der vil ske flere anholdelser i løbet af dagen.

Syv af de 11 anholdte forventes at blive fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Næstved torsdag.